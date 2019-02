El hijo pequeño de Bertín Osborne también se lanza al mundo de la música

Fabiola Martínez ha desvelado a través de su cuenta de Instagram que su hijo Carlos, el más pequeño de la familia, ha heredado las dotes artísticas de su padre, Bertín Osborne.

En un vídeo publicado por su madre, podemos ver al pequeño Carlos al piano, interpretando con gran destreza 'Claro de Luna', de Beethoven. "Y llegó la música a casa.... practicar, practicar y practicar... "mamá hasta que no me salga bien no paro" Cabezota como mamá y yo baba caída!!!", ha escrito Fabiola junto al pequeño fragmento.

Esta no es la primera vez que vemos a Carlos demostrando su talento para la música. El pequeño, que solo tiene 10 años, es ya todo un fan de Aitana, de Operación Triunfo. Tanto es así, que su madre compartió hace algunos meses un vídeo del joven cantando 'Teléfono', la conocida canción de la catalana.

El padre, Bertín Osborne, además de tener una carrera televisiva de amplio recorrido, ha publicado 27 trabajos, entre los que se incluyen álbumes, EP y singles. El último se titula 'Yo debí enamorarme de tu madre'.