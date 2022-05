La faceta de actriz de Chanel: de 'Puente Viejo' a un casting con Steven Spielberg

Pero ni los malos comentarios ni las miradas escépticas han mermado el ánimo de la cantante, que lleva un tiempo promocionando su candidatura y eclipsando al público con su calidad vocal y su talento interpretativo.

Solo hay que ver su actuación en la televisión de los Países Bajos con una versión acústica de SloMo para caer rendido ante su magnetismo.

Formándose desde los seis años

Aunque nació en Cuba en 1991, Chanel lleva desde los cuatro años viviendo en España. Aquí ha encontrado un hogar, además de un lugar en el que formarse y desarrollarse profesionalmente.

Empezó desde bien pequeñita a interesarse por el mundo de la interpretación. A los seis años ya hacía gimnasia rítmica y daba clases de canto en interpretación, una formación que le ha servido para encadenar trabajos desde muy joven.

Inmersa en el teatro musical a los 16 años

Ha participado en las obras más importantes a nivel nacional, espectáculos diarios y con miles de espectadores como El Rey León, Mamma mía!, Flashdance, Nine o El guardaespaldas.

Trabaja con Nacho Cano

Además, Chanel guarda una buena relación con el coreógrafo Nacho Cano, que la ha fichado como protagonista de su próximo y polémico musical, Malinche, que arrancará el próximo 15 de septiembre.

"Ella es una persona sensible pero dentro de ella hay una fiera luchadora. Es el momento de que pensemos un poquito a la americana y les demos a nuestros artistas apoyo en vez de darnos patadas unos a otros", dijo Cano sobre la candidatura de Chanel al Benidorm Fest.

Sus papeles como actriz

La cubana solo despunta como bailarina y cantante, Chanel también ha coqueteado con la interpretación en diferentes proyectos audiovisuales.

Ha trabajado en series tan conocidas como Águila Roja, El secreto de Puente Viejo, Gym Tony o El continental.

Además, metió la patita en el cine con un pequeño papel en la película El Rey de la Habana, de Agustí Villaronga.

Vivimos tras las cámaras la última secuencia de Chanel Terrero en Puente Viejo // antena3.com

Chanel encarnó a en la novela de Antena 3 a Lucía Torres, quien se presentó en Los Manantiales como una amiga de la infancia de Camila, interpretada por Yara Puebla. Fue en el año 2017 y según ha contando, se siente "feliz y agradecida" de haber vivido esa experiencia.

Un casting con el mismísimo Steven Spielberg

Con un currículum de musicales tan extenso, Chanel quiso probar suerte en el mundo del cine musical de la mano de uno de los directores más reconocidos, Steven Spierlberg, que preparaba en Nueva York el remake de la película West Side Story.

Para llegar hasta ese casting final primero tuvo que renunciar al papel de sustituta que sí le concedieron para ser Anita en la versión española del musical. Pero Chanel no se conformaba con subirse a las tablas de la adaptación en nuestro país: quería cruzar el charco y protagonizar el musical en su versión estadounidense, que tenía a Spielberg como director.

"Me presenté un lunes y al día siguiente recibí un mensaje: 'Steven está en la sala'. Éramos cinco Anitas de todo el mundo, entramos de dos en dos y cuando entré en la sala ataquito. Steven estaba aquí, me dio la mano, me dio las gracias por venir de tan lejos, me dijo que era muy talentosa y... mucha mierda", relató la artista en su visita a Cuerpos Especiales, el morning show de Europa FM.

"Estaba de pie y nos miraba a través de la pantalla, así que puedo decir que estoy en el móvil de Steven Spielberg", añadió entre risas.

El día que bailó con Shakira en los MTV Europe Music Awards

Fue en el año 2010 cuando Chanel acompañó a Shakira en la gala de los MTV Europe Music Awards, donde la colombiana interpretó un mix de dos de sus temas más conocidos, Loca y Waka Waka. Chanel formaba parte del cuerpo de baile de la colombiana.