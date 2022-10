La familia de Antonio Carmona: su mujer Mariola Orellana y sus hijas Marina y Lucía

Por las venas de la familia de Antonio Carmona corre el mismo arte que él sigue regalando y derrochando sobre el escenario. El líder de Ketama es uno de los máximos exponentes de la cultura gitana, que lleva como un estandarte alrededor de todo el mundo. También se le considera uno de los representantes del "nuevo flamenco", música que siempre le ha acompañado.

El cantante, de 57 años, es continuador de una saga de artistas gracias a las dos hijas que nacieron de su matrimonio con la representante Mariola Orellana, de 59 años. Es mánager de artistas como Marta Sánchez o las hermanas Flores, con las que tiene una relación muy íntima.

Marina y Lucía, sus dos vástagas, han continuado el camino de su padre en la música y ya están dando grandes pasos en la industria. No siempre lo han tenido fácil. Para ellas, formar parte de esta estirpe de artistas abre "muchas puertas pero también cierra otras".

El matrimonio de Antonio Carmona y Mariola Orellana: un gitano y una paya

Han pasado ya 30 años desde que los caminos de Antonio Carmona y la representante Mariola Orellana se unieron. Sin embargo, sus inicios no fueron fáciles.

El hijo de Juan Habichuela quería casarse con una paya y viniendo de una familia gitana tuvo que demostrar que su amor era verdadero. Su madre, Matilde Amaya, le contó a Bertín Osborne lo mucho que le costó aceptar a Orellana en un primer momento.

"Me quedé sin habla. Me sentó muy mal. Yo tuve mi boda gitana y mi pañuelo y llevamos esa tradición del pañuelo años y años", contó. Sin embargo, con los años, Matilde y Mariola han cultivado una relación de lo más profunda. "Tengo a Mariola como si fuera mi hija", sentenció la matriarca.

Antonio Carmona y Mariola Orellana se han casado en dos ocasiones. La primera, en una ceremonia civil en Gibraltar en el año 1993. La segunda, en Tierra Santa, en Jerusalén, en el año 2012.

"Quería confirmar mi amor y antes de venir a Israel le dije a Mariola que nos íbamos a casar en una iglesia en Tierra Santa", aseguraba Antonio en una entrevista con la revista Semana. Mariola recordaba que "al llegar a Jerusalén, me di cuenta de que iba en serio. Antes pensaba que estaba bromeando".

Marina Carmona Orellana, la hija mayor

Marina Carmona, la hija de 29 años de Antonio Carmona y Mariola Orellana, vive un gran momento profesional y personal. Nació en Madrid en el año 1992.

En medio de la gira con C. Tangana han encontrado el amor sobre el escenario. Su chico es el músico Víctor Martínez, con el que lleva ya más de un año de relación y al que conoció cuando empezaron los ensayos del Tiny Desk de El Madrileño, en el que colaboran los Carmona casi al completo.

El verano más duro de Marina Orellana: "Me puse a beber"

Este verano girando al lado de C. Tangana no tiene nada que ver con el que vivió en 2016. "El peor de mi vida", dice rotunda al recordar esos meses en una entrevista con LOC de El Mundo.

"Vivía en Miami con mi ex. Él me fue infiel y me volví a Madrid. Había ido a EEUU para estudiar educación musical y justo ese verano me graduaba y volvía a España. Lo hice con una sensación muy agria por todo lo que había pasado con él. Convivíamos y un día me envió un email diciéndome que no quería estar más conmigo. Me puse fatal", cuenta la artista, que se enfrentaba a los exámenes finales del último año de carrera. "Tenía que preparar seis canciones en diferentes idiomas y me quedé sin voz, muda. Me petó el cuerpo".

La joven pensaba que su chico le había sido infiel y el tiempo se lo confirmó. Se fue a Cambridge, a ver a su hermana Lucía y superar el mal trago, y una vez allí descubrió fotos de su exnovio con aquella chica con la que ella sospechaba que había iniciado una relación. "Me encontré con una foto de esta chica con él en la Torre Eiffel. Y en el pie decía: "Por fin juntos después de tanto tiempo. Eres el amor de mi vida", cuenta la artista que en ese momento tomó una decisión fatal. "En ese momento mi cabeza empezó a dar vueltas y vueltas y entonces decidí ponerme a beber, desconectar del mundo y escuchar Amy Winehouse a toda tralla. Me quería olvidar de todo y se me fue la olla. Fue horroroso".

Por suerte, el apoyo incondicional de su familia la ayudó a recomponerse y volver a casa. "Finalmente logramos llegar al aeropuerto y volar a Madrid. Cuando llegué, estuve 15 días totalmente destruida hasta que fui consciente de todo lo que me había pasado, que fue bastante duro pero superé", contó.

Lucía Fernanda, la pequeña

Igual que su hermana y su padre, Lucía Fernanda, de 26 años, también se dedica al mundo de la música.

Tanto es así que ya editado su primer disco, Yelem, en el que reivindica sus raíces. "Yo tengo la suerte de tener estas dos mitades, la gitana de mi padre y la paya de mi madre, y creo que eso me da un punto de vista especial de este mundo", explicó a Vanity Fair.

Lucía Fernanda forma parte del coro del multitudianario show Sin Cantar ni Afinar. Tanto es así que es ella la que interpreta las estrofas y líneas de Nathy Peluso en Ateo o las que le corresponderían a Rosalía en Antes de Morirme, temas que Puchito ha incluido en este tour internacional.

Se formó en música en Cambridge, a donde llegó casi por casualidad acompañando a una amiga."Mis padres me habían dicho ya que tenía que dedicarme a algo seriamente y justo una amiga me contó que se iba a matricular en Interpretación en una escuela en Inglaterra, CVSPA. '¿Hay música? Pues allí que me voy contigo'. Allí he estado dos años estudiando música, historia, composición, producción…", declaraba a la citada revista con motivo del lanzamiento de su primer single, La manta.

Ha querido desempeñar su carrera artística desvinculándose del apellido de su padre. "Me pesaba", contó después de reconocer que pertenecer a una estirpe como la de los Carmona también le ha dado muchos privilegios.