Quién es quién en el nuevo vídeo de C. Tangana: su madre, su tía y la familia Carmona

Poco más de 15 minutos de vídeo y cuatro temas, uno de ellos inédito, Me Maten.

El Madrileño vuelve a hacer de la suyas en su grabación para Tiny Desk, una serie de conciertos de la Radio Pública Estadounidense que acogen ahora a C. Tangana. El artista pone en valor conceptos tan costumbristas como una larga sobremesa o la compañía de los amigos en un año en el que parece que hemos recuperado la ilusión por los encuentros y las pequeñas alegrías del día a día.

Rodeado de amigos y familia, Pucho interpreta una nueva versión de Tú me dejaste de querer, Los Tontos -con interludio de Bizarre Love Triangle de New Order- y Demasiadas Mujeres, en el que incorpora un octeto de cuerda.

1. Alizz

Cristian Quirante, más conocido como Alizzz, es uno de los artífices que está detrás de muchos de los éxitos de C. Tangana, con el que ha trabajado mano a mano como productor en sus canciones más famosas.

Alizzz en Tiny Desk (Home) Concert // Youtube

2. Víctor Martínez, guitarra y percursión

Víctor Álvarez es percusionista y no suele faltar en los conciertos en directo de C. Tangana, al que acompaña hace ya tiempo en su andadura musical, sobretodo desde que El Madrileño cambiase el rap de Agorazein por este sonido urbano con raíces flamencas.

Víctor Martínez en Tiny Desk (Home) Concert // Youtube

3. Humberto Morales

Además de llevar la percusión, Humberto Morales es amigo de C. Tangana, con el que le hemos visto de juerga a través de las redes sociales.

Humberto Morales en Tiny Desk (Home) Concert // Youtube

4. Mari Estrada

Forma parte de los círculos de amistad de C. Tangana. Es periodista, estilista y pareja de Santos Bacana, director del vídeo.

Mari Estrada en Tiny Desk (Home) Concert // Youtube

5. Mariola Orellana

Mariola Orellana es la mujer de Antonio Carmona y madre sus hijas. Además, es representante de artistas tan conocidos como las hermanas Flores.

Mari Orellana // Youtube

6. Antonio Carmona

Nieto y sobrino de artistas, Antonio Carmona es una de las grandes figuras del flamenco en español. Sus raíces le han servido para difundir la cultura gitana alrededor del mundo y gracias a su grupo Ketama se le considera uno de los representantes del "nuevo flamenco".

Antonio Carmona // Youtube

7. Mari Rubio

María Rubio forma parte del equipo de C.Tangana y se encarga de la producción de los vídeos de Little Spain, la plataforma creativa detrás de muchos de los videoclips de El Madrileño.

Mari Rubio // Youtube

8. África Heredia Carmona

Es sobrina de Antonio Carmona y aunque no ha iniciado una carrera musical, está claro que el arte y el ritmo corren por sus venas.

Africa Heredia Carmona // Youtube

9. C. Tangana

El responsable de movilizar a toda la cuadrilla. C. Tangana ha hecho que su último disco le consolide como uno de los artistas más importantes de la música en España, ocupando los primeros puestos de las listas de ventas.

C Tangana en Tiny Desk (Home) Concert // Youtube

10. Lucía Fernanda Carmona

Lucía Fernanda Carmona es una de las hijas de Antonio Carmona y ya ha dado sus primeros pasos en el mundo de la música. En Youtube ha publicado el tema 'Papi' junto a Tony Grox y aunque la influencia de sus raíces es evidente, la joven no reniega de la escena urbana a la que también pertenece.

Lucía Fernanda Carmona // Youtube

11. Marina Carmona

Es otra de las hijas de Antonio Carmona y también ha seguido los pasos de su padre en lo que a la música se refiere. Estudió en Miami y ha dado algún que otro concierto en Madrid, donde mostró la gran voz que tiene. "Llevo varios años trabajando de gira con mi padre, con el disco de Obras son Amores, con Ketama y yo disfruto mucho el apellido Carmona, lo llevo para adelante cada uno con su sello personal que lo tenemos pero yo lo disfruto mucho", le contaba a Cotilleo.es el pasado mes de octubre.

Marina Carmona // Youtube

12. La Húngara

Se trata de una de las cantantes de flamenco pop más reconocidas de España. Acumula 16 discos de estudio y le debe su nombre artístico a Francisco Carmano, que quedó impresionado con su talento y le propuso grabar su primer disco bajo el nombre de La Húngara porque así la llamaban en la niñez. También se referían a ella con este nombre sus alumnas de baile.

La Húngara // Youtube

13. Pilar Cerezo

Es la tía de C. Tangana y puede que no sea la primera vez que la veas. Ya apareció en el videoclip de Ingobernable, también de El Madrileño.

Pilar Cerezo // Youtube

14. Patri Alfaro

Es la madre de C.Tangana. Trabaja como profesora, hizo sus pinitos en el clip de Ingobernable y como se puede comprobar, apoya a su hijo en todos y cada uno de los pasos que da.

Patri Alfaro // Youtube

15. Juan Carmona

Juan Carmona es sobrino de Antonio Carmona y se dedica también al mundo de la música, donde despunta como guitarrista. Está casado con Sara Verdasco, la hermana del tenista Fernando Verdasco.

Juan Carmona // Youtube

16. Kiko Veneno

Kiko Veneno, una leyenda de la música en español. El cantante comenzó en los 80 con Rafael y Raimundo Amador en el grupo Veneno, pero encontró el éxito con su carrera en solitario. Ha editado decenas de discos, sus canciones han sido coreadas por una generación entera y llegó a colaborar con Camarón en la canción La Leyenda del Tiempo.

Kiko Veneno // Youtube

17. El Niño de Elche

Solo aparece para acompañar con guitarra y voz la canción Tú Me Dejaste de Querer, pero El Niño de Elche es uno de los músicos más singulares del mundo flamenco. Ya colaboró con Pucho en Un Veneno, un bolero en el que ya se intuía que C. Tangana no iba a conformarse con poco en el mundo de la música.