La familia de Olivia Newton-Jhon: su hija, su marido y un novio desaparecido y luego resucitado

Olivia Newton Jhon es sin duda uno de los rostros más reconocidos de la historia del cine. La actriz fallecía este lunes en Los Ángeles a causa de un cáncer de mama que le habían diagnosticado en los 90. Ya desde el 2017 su salud se había resentido: los médicos encontraron que la enfermedad se había extendido a sus órganos vitales.

A sus 73 años, la que dio vida a la carismática y esplendorosa Sandy en Grease, uno de los musicales más exportados y exitosos del mundo, dejaba huérfanos a una hija y un marido que la acompañaron en sus últimos años de vida.

Su marido, John Easterling

El empresario estadounidense John Easterling, que llevaba a su lado más de 20 años, fue el encargado de anunciar el fallecimiento de la actriz.

Se conocieron en los 90 y se casaron en el año 2008 con una doble ceremonia. En primer lugar se dieron el 'sí, quiero' por el rito Inca y luego se trasladaron a las playas de California para celebrar su amor con sus seres queridos.

Tres años antes, en 2005, había comprado en ese mismo lugar un rancho de 5. 000 m2 a orillas del río Santa Ynez. Desembolsaron por él alrededor de 4 millones de euros y fue en esta propiedad en la que Olivia pasó sus últimos días.

"Salimos un tiempo, pero no esperaba enamorarme de él y luego... ¡bam!" comentó Olivia en una entrevista en People en el año 2016. "Es increíblemente inteligente y compasivo. Dice que sí a todo, ¡dice que sí a la vida!", añadía.

Chloe, hija de un matrimonio anterior

A sus 36 años, su hija Chloe se presupone como principal heredera de la fortuna de Newton Jhon. Siempre se han confesado como buenas amigas y para la joven su madre era su gran referente.

Se dedica a la música y entre sus proyectos destaca una colaboración musical con su madre, con la que cantó a dúo un tema que ahora queda para el recuerdo. "Me encantó lo conmovida que estaba mi madre, y el hecho de que pudiera haber pedido a cualquiera que la cantara con ella y me lo pidiera a mí, eso me tocó el corazón más de lo que puedas imaginar", dijo la joven para el programa Today.

Chloe es fruto de la relación de su madre con el actor y bailarín Matt Lattanzi, con el que la legendaria actriz estuvo casa entre 1984 y 1995.

Un novio desaparecido, dado por muerto y luego resucitado

Después de la separación del padre de su hija, la actriz conoció al operador de cámara Patrick McDermott, con el que mantuvo una relación amorosa durante 9 años, hasta el 2005.

Aquel año, McDermott organizó una excursión con amigos y nunca regresó a casa. Olivia creó un movimiento en su búsqueda ante su misteriosa desaparición, pero poco a poco empezó a sospecharse que todo hubiese sido planeado.

Cada vez eran más las informaciones que surgían sobre las deudas económicas de Patrick McDermott, además de problemas con la justicia que lo podrían haber motivado a huir del país. Tras años de búsqueda, el FBI lo dio por muerto en 2008.

Olivia Newton Jhon y McDermott // Getty

Fue en 2016 cuando el investigador Philiph Klein dio con su verdadero paradero. Se había recluido en Mexico, país donde llevaba una nueva vida al margen de la ley.

Consiguió dar con su paradero gracias a la creación de una página web en la que recopilaba pistas de los internautas y que además registraba la dirección IP de todo aquel que la visitaba. Uno de los usuarios habituales era el propio McDermott, que fue encontrado viviendo en la península de Nayarit.

Cuando se conoció su metafórica resurreción, la hija de Olivia aseguró que la noticia dejó devastada a su madre. "No podría creer que estuviera vivo después de tanto tiempo. Su desaparición y su supuesta muerte fue realmente devastador. Ha sido difícil para nosotros. Es duro, nosotros perdimos a alguien", contó.