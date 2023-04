La familia de William Levy: su actual relación con Elizabeth Gutiérrez y sus hijos Christopher y Kailey

William Levy es un galán de televisión que levanta pasiones y genera muchas preguntas. Del actor cubano-estadounidense de 42 años interesan todos los detalles y especialmente su vida privada, que se puso patas arriba en enero de 2022 cuando anunció su separación y, por tanto, su soltería.

El intérprete arrancó entonces una nueva etapa sentimental que, según parece, no duró demasiado. El pasado marzo saltaron los rumores de reconciliación con su ex, la actriz Elizabeth Gutiérrez, madre de sus dos hijos y a quien le une una historia de más de 20 años.

Quién es Elizabeth Gutiérrez y su relación con William Levy

Elizabeth Gutiérrez es una actriz de Los Angeles de 44 años con quien Levy inició una relación en 2003. Se conocieron ese mismo año cuando participaron en el reality de Telemundo Protagonistas de novela y, tras ser expulsados, siguieron viéndose lejos de las cámaras.

La relación se prolongó durante 19 años —se separaron en enero de 2022— en los que se convirtieron en padres de dos hijos, Christopher y Kailey, y nunca pasaron por el altar. "Para mí el casarse, no sé, no es que no le tenga valor, le tengo un gran valor por eso no me he casado tampoco porque todavía eso creo que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos. Yo creo que el momento lo dictará, no sé cuándo será", le contó a Mercedes Milá en septiembre de 2022.

La entrevista con la periodista española tuvo lugar solo unos meses después de que William y Elizabeth anunciasen su separación en redes sociales. "Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", apuntó la expareja en un texto compartido en Instagram Stories.

Más de un año después, la familia continúa unida y la relación de ambos actores parece cada vez más estrecha. Se habla incluso de reconciliación y parte de la culpa la tiene esta foto de William Levy y Elizabeth Gutiérrez celebrando el 17º cumpleaños de su hijo Christopher.

Llama la atención la cercanía de los dos actores y no pasa desapercibida la mano de Levy. Gutiérrez la abraza y él coloca la mano en su pierna...

Levy y Gutiérrez no se han manifestado sobre esta posible reconciliación como tampoco lo hicieron sobre los motivos de la ruptura. En enero de 2022 se habló de las supuestas infidelidades por parte del actor como causa de esta ruptura, pero fueron solo rumores.

Fuese esta la causa (o no) lo que sí se puede afirmar es que los dos intérpretes se han mantenido muy cercanos desde su separación (en agosto fueron pillados de cena en Madrid) siendo sus hijos su principal prioridad.

Christopher y Kailey, los hijos de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Los dos actores son padres de dos niños —Christopher, de 17 años, y Kailey, de 13—, de quienes habló Levy en su entrevista con Milá.

"Tengo que decir que me siento muy afortunado, tengo dos hijos que tienen un gran corazón”, dijo el actor, que explicó también cómo es la educación que les dan. "Les enseño a ganarse las cosas, o sea mi hijo quiere algo y él tiene que ganárselo, aquí no hay nada regalado”, apuntó.

En la entrevista también se refirió al papel de Gutiérrez como madre. "Es la mejor madre que mis hijos pudieran tener”, explicó el intérprete, que también se refirió a sus orígenes humildes y las tentaciones que a veces tiene como padre.

"A veces me dan ganas de darle lo que nunca tuve y sí lo hago muchas veces, pero también sé lo importante que es valorar todo lo que tienes, entonces trato de combinar, en enseñarle valor a las cosas que tienen", confesó.

¿Qué pasó entre William Levy y Alicia Sanz?

La reconciliación de Levy y Gutiérrez no está confirmada, lo que sí se sabe es que el actor no tiene ningún tipo de relación con la actriz española Alicia Sanz, con quien en febrero de 2022 se dijo había iniciado una nueva etapa sentimental.

Levy lo negó al programa El Gordo y La Flaca. "A esta chica no la veo desde que hicimos la película", dijo sobre el título de 2018 En brazos de un asesino.

El actor negó los rumores que apuntaron que la actriz había dejado Los Angeles para instalarse en Miami y estar cerca de él. "La vi en España para los Premios Latino, nada más", añadió sobre su excompañera.