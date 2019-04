Los fans de Britney Spears se preocupan por su estado al verla salir del psiquiátrico y ella pide privacidad

Corría el año 2007 cuando Britney Spears descendía a los infiernos y, además, lo hacía delante de los paparazzis. La cantante entró en crisis y, además de enfrentarse a los fotógrafos con un paraguas, se rapó la cabeza ante el asombro de medio planeta.

Recuperarse de ese bache provocado por los excesos y la fama, que además le dejó secuelas físicas, le llevó mucho tiempo y esfuerzo. Dedicó mucho trabajo a cultivar su cuerpo en el gimnasio, algo que fortalece por dentro y por fuera. Su residencia de conciertos en un hotel de Las Vegas, la estabilidad de encontrar pareja y su buen ánimo han ayudado mucho a su resurrección plena como artista.

Sin embargo, a pesar de que todo parecía ir sobre ruedas, la enfermedad de su padre ha hecho mella en su estado de ánimo. La idea de que su padre falte algún día ha supuesto un nuevo varapalo para la artista, que ha tenido que ingresar voluntariamente en una clínica psiquiátrica.

Así, las primeras imágenes de Britney tras su ingreso han causado un verdadero revuelo en las redes sociales. Los usuarios le han dedicado palabras de ánimo, pero también de preocupación por su delicados estado. Los fans encontraron a Britney desmejorada y, sobretodo, desorientada.

Ante tal expectación, la cantante ha utilizado sus redes sociales para mandar un mensaje de calma y agradecimiento, donde además ha pedido que por favor se respete su intimidad en estos momentos tan complicados.

"Quería decir hola porque las cosas que se están diciendo se han salido de control. ¡Guau! Hay rumores, amenazas de muerte para mi familia y mi equipo, y tantas cosas locas que se están diciendo.... Estoy tratando de tomarme un tiempo, pero todo lo que está sucediendo me lo pone más difícil. No creas todo lo que lees y escuchas. Esos correos electrónicos falsos en todas partes fueron creados por Sam Lutfi hace años... No los escribí. Fingía ser yo y se comunicaba con mi equipo con una dirección de correo electrónico falsa", manifestó Britney Spears.

"Mi situación es única, pero prometo que estoy haciendo lo mejor en este momento. Es posible que no sepáis esto sobre mí, pero soy fuerte y defiendo lo que quiero. Vuestro amor y dedicación son increíbles, pero lo que necesito ahora mismo es un poco de privacidad para lidiar con todas las cosas difíciles que la vida me está lanzando. Si pudierais hacer eso, estaría siempre agradecida. Os quiero”, agregó la diva pop.