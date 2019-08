Los fans de Taylor Swift reciben el vinilo del single 'ME!' y descubren que suena otra canción

En el vinilo de 'ME! ' no suena 'ME!'. Puede parecer una broma, pero no lo es. ¿Qué ha pasado para que Taylor Swift saque a la venta un single en formato vinilo en el que suena otra canción, de otro artista?

Taylor Swift no lo tuvo fácil a la hora de llevar 'ME!' a la cima de los temas más reproducidos. La canción que más sonaba (y sigue sonando) por esas fechas en Estados Unidos es el exitosísimo 'Old Town Road' de Lila Nas X, que acumula ya 18 semanas en el número 1 de la revista Billboard.

Así, a Taylor Swift no le quedaba otro remedio que conformarse con el puesto número 2, tanto para el buque insignia de su nuevo álbum, el ya citado 'ME!' con Brendon Urie, como para 'You Need To Calm Down', segundo single de 'Lover'. Sin embargo, Swift no escatimó en esfuerzos a la hora de promocionar 'ME'!.

El tema salió a la luz con un videoclip repletito de Easter Eggs, un CD edición especial, un vinilo y merchandising variado. La era 'Reputation' había terminado y Swift quería demostrarle al mundo que volvía a su estilo más personal: la lírica, el amor y los cuentos de hadas.

Sin embargo, algo no salió bien. Los fans de Swift que compraron el single 'ME!' en vinilo acaban de ponerlo en sus tocadiscos y... Menuda sorpresa. Lo que se escucha en el vinilo no es el tema de Swift, sino 'Retourner Là Bas', de Jean Baptiste Guégan, ganador de 'France’s Got Talent 2018'.

Han sido los propios fans los que han contado esta hilarante anécdota en Twitter. La discográfica se ha comprometido a devolver el dinero a los usuarios.