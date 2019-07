Taylor Swift, enfadada porque su exrepresentante le ha quitado los derechos sobre su música

A pesar de estar viviendo un buen momento en la música con el lanzamiento de 'ME!' y de 'You need to calm down', Taylor Swift ha iniciado una guerra contra Scooter Braun, que fue su mánager y al que acusa de abuso y bullying. El productor ha comprado su discografía por 300 millones de dólares, unos 265 millones de euros.

A través de un comunicado en Tumblr, la cantante ha mostrado su indignación por lo sucedido, sobre todo por el hecho de que sea Braun el propietario de sus seis primers álbumes.

Taylor Swift confiesa que se siente "triste y asqueada" porque la discográfica con la que ha trabajado durante años, y la que tenía hasta ahora los derechos, no le ha dado la oportunidad de quedárselos.

"Durante años, pedí y rogué tener una oportunidad para poseer mi trabajo", escribe la artista. "En cambio, me dieron una oportunidad de firmar de nuevo con Big Machine Records y 'ganarme' un álbum cada vez que yo estrenara un nuevo disco. Decidí no hacerlo porque sabía que, una vez firmara el contrato, Scott Borchetta vendería la discográfica, vendiéndome así a mí y a mi futuro. Tuve que tomar la dolorosa decisión de dejar atrás mi pasado. Música que escribí en el suelo de mi dormitorio y vídeos sobre los que soñé y que pagué con el dinero que gané actuando en bares y clubes y después en arenas y estadios".

Además, Swift relata que solo puede "pensar en el acoso y la manipulación que he sufrido de sus manos (refiriéndose a Scooter Braun) durante años" y declara que su "legado musical está a punto de quedarse en las manos de quien lo ha querido desmantelar".

Actualmente, Scooter Braun gestiona las carreras de Ariana Grande, Justin Bieber, David Guetta, Usher y Black Eyed Peas.