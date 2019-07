Taylor Swift estrena 'The Archer' y da detalles de su nuevo disco, 'Lover'

El pr√≥ximo 23 de agosto ser√° el d√≠a que podamos tener entre nuestras manos el nuveo disco de Taylor Swift, 'Lover'. Se trata del primer √°lbum de la artista tras su disputa con Scooter Braun, due√Īo de su antigua discogr√°fica y por lo tanto propietario de los derechos de los anteriores discos de Taylor.

Sin embargo, aunque este lanzamiento pueda verse empa√Īado por toda esta pol√©mica, Taylor ha puesto todas sus ganas en la composici√≥n de este nuevo disco y acaba de estrenar la quinta pista de 'Lover', titulada 'The Archer'. La experiencia nos dice que la quinta canci√≥n de cada √°lbum de Swift ha tenido especial relevancia, as√≠ que probablemente 'The Archer' se convierta en uno de los temas potentes de este nuevo disco.

La cantante ha publicado un v√≠deo en su Instagram TV explicando todo lo que significa para ella este nuevo estreno y adem√°s ha ense√Īado c√≥mo es la versi√≥n deluxe del disco. La artista ha agradecido a todos sus fans el apoyo, y no cree que sus nominaciones a los MTV VMAs "sean reales". Swift cuenta con siete nominaciones por el v√≠deo de 'You Need To Calm Down' y tres para el v√≠deo de 'ME!' junto a Brendon Urie.