Félix Gómez sube la temperatura con un desnudo integral frente al mar

Félix Gómez está disfrutando de unos días de verano en la playa, donde ha posado desnudo para reinvindicar el nudismo.

En la imagen aparece el actor sentado en la arena, sin bañador. Además, Félix confiesa que "la primera vez que me bañé en el mar" sintió "la sensación de libertad, de conexión y de felicidad". También explica que fue "en una playa de Cantabria" y "estaba lleno de pudor y de prejuicios pero había algo dentro que gritaba, que me empujaba a hacerlo. La sensación en el agua fue brutal, emocionante...".

Además, confiesa que ahora, "casi veinte años después", bañarse en el mar sin ropa "sigue siendo embriagador" y, "cada año, si puedo, unos días desnudo en el mar no hay quien me los quite".

La publicación, compartida en Instagram, se ha hecho viral, tiene más de 39.000 likes y miles de comentarios.