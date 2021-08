Sin flores ni mascotas: Jessica Fox lo pierde todo en un tren y pide por Twitter que se lo devuelvan

Duele mucho perder un objeto por el que sientes un apego emocional. Imagina que ese objeto es nada menos que algunos de los premios de tu triunfo en unos Juegos Olímpicos. Eso es lo que le ha pasado a Jessica Fox, piragüista australiana: su madre ha perdido el ramo de flores y las mascotas de los Juegos. Y ella ha pedido a la empresa de transporte que por favor se las hagan llegar.

Según comenta en el tweet, su madre viajaba en un tren de París a Marsella el pasado sábado. Ha dejado los datos concretos del vagón en el que viajaba, y la SNCF, la empresa pública que gestiona los trenes en Francia, ya le ha pedido datos y se ha puesto en marcha para buscar los objetos. Eso sí, no prometen nada. Y ella misma sabe que es complicado que aparezcan, pero comenta que tenía que intentarlo.

Jessica ha agradecido a todos la buena intención, y realmente no espera recuperarlos. "Pero me dije '¿por qué no intentarlo por Twitter? A lo mejor alguien lo ha encontrado'", comenta la australiana. Jessica Fox se ha hecho célebre en estos juegos de Tokio no solo por ganar un oro y un bronce, sino además por publicar cómo arreglar las piraguas con un preservativo.