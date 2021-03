La historia de la pareja que ha ganado y perdido 210 millones de euros del Euromillones el mismo día

"Me sentía en la cima del mundo cuando pensaba que habíamos ganado, pero cuando me enteré de que no era así, Liam estaba más preocupado de lo que estaba yo", comentaba la joven, Rachel Kennedy , al diario The Sun.

El número de Rachel Kennedy y Liam McCrohan salió premiado en los Euromillones, ¡con nada menos que 210 millones de euros! Pero la enorme felicidad que sintieron al descubrir que habían ganado, les duró poco.

Rachel y Liam, de 19 y 21 años, eligieron los números 6, 12, 22, 29, 33, 6 y 11, los mismos que llevaban jugando ya cinco semana consecutivas. El problema es que, pese a que su participación estaba programada para jugar siempre la misma combinación, el pago no pudo realizarse.

Rachel Kennedy ya había llamado a su familia y amigos para comunicarles la noticia, pero el disgusto llegó cuando la empresa trató de cobrar el dinero de la apuesta, ¡y la cuenta de Rachel no tenía fondos! Por lo que el cobro de la participación en el sorteo de los Euromillones, no pudo efectuarse. No hay cobro del boleto... ¡No hay millones!

👉 Un perro hereda más de 4 millones de euros

¡Pluf! Así se desvaneció la única oportunidad de ser millonarios gracias a los Euromillones de esta joven pareja británica, que ya bien pueden dedicarse a jugar a otra cosa, o a ahorrar para evitar quedarse de nuevo sin fondos en la cuenta corriente.

"No volveremos a usar estos números", afirma la pareja, dejando claro que ni las matemáticas ni la estadística, son su fuerte.