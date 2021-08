El ritual que ha seguido María Pombo para encontrar su anillo de compromiso perdido

La influencer, María Pombo, se llevó un enorme disgusto cuando se dio cuenta de que su anillo de compromiso no estaba en el lugar en el que ella se lo había quitado.

La empresaria está disfrutando de unos días junto a su familia en Cantabria, donde veranea desde que era niña. Disfrutaba de la noche mientras cocinaba y hacía bailes de Tiktok cuando de pronto se percató de que el espectacular anillo con el que le pidió matrimonio su marido, Pablo Castellano, había desaparecido del lugar donde lo había dejado.

Según contó en sus stories de Instagram, toda la familia realizó una búsqueda intensa por todas las partes de la casa hasta las dos de la mañana. Al ver que la búsqueda no daba resultado, su hermana, Marta Pombo y ella optaron por realizar el ritual que hacen para encontrar los objetos perdidos.

Tal y como ha explicado la influencer, este ritual se basa en rezarle a San Cucufato y repetir: "San Cucufato, San Cucufato, de los cojones te ato, si no me encuentras el (objeto perdido) no te los desato". A la vez, según ha explicado Pombo, es imprescindible coger servilletas y atar nudos mientras repites la frase.

"Marta y yo hemos cogido dos servilletas y hemos rezado a San Cucufato. San Cucufato, San Cucufato, de los cojones te ato si no me encuentras el anillo no te los desato. Lo hemos hecho y a las cinco horas más o menos ha aparecido", contaba muy emocionada a través de sus stories de Instagram.

María y Marta Pombo // Instagram Stories

Seis horas después encontraron el anillo, que estaba en una panera, y las dos hermanas, mientras bailaban de alegría, desataban los nudos de las servilletas. "¡¡Viva San Cucufato!! Te quiero", escribía Pombo.