La foto de Ozuna con su mujer en el váter que Instagram quiso censurar

La imagen era totalmente inofensiva y, de hecho, transmitía un consejo de amor incondicional para todos los seguidores de Ozuna, pero para Instagram 'infringía las normas comunitarias'.

El reggaetonero publicaba este fin de semana una divertida fotografía en la que le vemos sentado en el váter junto a su mujer, que se tapa la cara por vergüenza. Mientras ella intentaba hacer sus necesidades , Ozuna aprovechaba para retratar ese momento de complicidad y compartirlo con el mundo. Ambos sonríen a la cámara, señal de que la conexión es mutua y estas bromas forman parte de su día a día.

"Si no se van a amar así mejor no se amen", escribía el puertorriqueño, mostrando a sus más de 20 millones de seguidores que después de ocho años de relación siguen existiendo momentos para las risas, imprescindibles para que la chispa siga encendiéndose.

Al poco de publicarse, Instagram decidió retirar la publicación por 'infringir las normas comunitarias'. Sin embargo, para Ozuna no había nada malo en la imagen y decidió volver a subirla no sin antes preguntarse qué había de malo en un post así. "¿Qué tiene de malo una foto así con mi esposa?", dijo dirigiéndose directamente a la plataforma.

Ozuna y Taína Marie Meléndez, padres de dos hijos

Ozuna y Taína Marie Meléndez tienen una relación desde hace ocho años. Se conocieron mucho antes de que el cantante saltase a la fama y tienen dos hijos en común. Sofía Valentina, la mayor, nació en 2013 y tres años después, en 2016, llegaba al mundo Jacob Alexander.

Aunque no acostumbran a compartir las particularidades de su vida privada, en Instagram sí les hemos visto disfrutar de momentos felices en familia. Tanto es así que Ozuna compartió el vídeo de la pedida de mano a su chica el pasado mes de enero. Sucedió durante unas vacaciones en Aspen, Colorado, donde dio un emotivo discurso delante de todos sus amigos.

"Yo trabajo para mis hijos y mi esposa. Quienes me aman en cualquier circunstancia. Nunca me han abandonado. Cuando yo no tenía nada, ahora que yo tengo, le doy gracias a ellos que me recogieron prácticamente de la calle. Yo andaba por ahí dando vueltas, tratando de sobrevivir", dijo el cantante, asegurando que para él la familia es lo más sagrado y que su deseo es pasar por el altar. "Estaba esperando un momento especial. No tenía tiempo y quería pasarla bien y que ella entendiera que la familia es lo más sagrado y lo más grande en la vida. Así que en este tiempo tan especial que estamos pasando, después de Navidad, y de mucha rumba, vinimos aquí a celebrarlo. Y pues, le pedí matrimonio porque yo quería casarme", dijo antes de que los invitados rompiesen en aplausos.