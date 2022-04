Se acabaron los rumores. Rihanna y ASAP Rocky siguen juntos. La pareja, que atraviesa la recta final de su embarazo, ha sido pillada paseando por Barbados ajena a los rumores de crisis que desde este jueves apuntan que la pareja habría roto tras infidelidad del rapero. La tercera en discordia sería la diseñadora Amina Muaddi, amiga de ambos.

La web de cotilleo TMZ publica las fotos en las que se ve a la pareja de artistas paseando por Barbados como si los comentarios no fuesen con ellos.

Amina Muaddi también ha hablado

Las imágenes de Rihanna y ASAP Rocky llegan solo unas horas después de que Amina Muaddi decidiese desmentir la información a través de sus redes sociales.

La diseñadora de 36 años publicó este viernes un comunicado en Instagram Stories negando la información que circulaba por Twitter.

"Siempre he creído que una mentira sin fundamento que se expande en redes sociales no merece ninguna respuesta o aclaración, especialmente una que es tan vil. Inicialmente asumí que este chisme, fabricado con una intención tan maliciosa, no sería tomado en serio, pero las últimas 24 horas me han recordado que vivimos en una sociedad rápida para hablar de temas independientemente de los hechos. Por eso que tengo que hablar, porque esto no está solo dirigido hacia mí, sino que está relacionado con gente a la que tengo gran respeto y afecto. Mientras Rih continúa con su vida serena de embarazada y como la mejor vestida, yo me vuelco en mi negocio - Les deseo a todos un hermoso fin de semana de Pascua".

Muaddi es amiga de ambos artistas y colabora con Savage x Fenty, la firma de Rihanna, desde 2019.