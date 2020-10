La foto que demuestra que a Paula Echevarría ya se le nota la barriguita de embarazada

Paula Echevarría saborea las mieles de la dulce espera que supone un embarazo. La actriz, que anunciaba a finales de septiembre que su chico Miguel Torres y ella esperaban su primer hijo en común, se ha puesto manos a la obra para tener todo listo cuando el bebé nazca.

La influencer, que aprovecha estos meses de embarazo para desconectar del estrés de su entorno laboral (ahora mismo no rueda ninguna serie ni proyecto) se dedica a cuidar de sí misma y a mimarse para pasar el embarazo en las mejores condiciones posibles. Aun embarazada, Echevarría no descuida su forma física y realiza distintos entrenamientos en el gimnasio de su casa, donde no faltan los productos especiales para mujeres gestantes. De este modo, Echevarría se adelanta y comienza a preparar su cuerpo para recuperar su figura lo más rápido posible tras el parto.

En una de estas salidas por las calles de Madrid, donde la actriz visitó un centro de belleza, los fotógrafos captaban una imagen en la que se intuye una incipiente barriguita de embarazada.

Paula Echevarría embarazada / GTRES

"Estamos muy felices de poder compartir con todos vosotros esta gran noticia.. en unos meses seremos uno más!". Con este escueto mensaje y una foto junto a Miguel Torres y Daniela, Paula Echevarría anunciaba la llegada de un nuevo miembro a la familia. ¡Enhorabuena!