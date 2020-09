Paula Echevarría anuncia su embarazo con una preciosa foto

Johnny Depp ha acudido al Festival de Cine de San Sebastián para presentar el documental 'Crock of gold', del que es productor. Durante una entrevista, el actor no tuvo reparos en hablar sobre drogas, tema relacionado con el documental que presentaba. Explicó una anécdota en la que se tomó unas pastillas en Dublín y despertó en una bañera 3 días después, sin saber cómo había llegado hasta el sur de Francia.