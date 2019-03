La foto de Sara Carbonero donde le dicen que "no tiene buena cara"

La periodista ha viajado al Caribe para un nuevo proyecto profesional con Calzedonia. Sin embargo, la fotografía con la que ha anunciado esta noticia no ha gustado mucho.

En la imagen aparece Sara Carbonero con un aspecto muy natural, con un look muy playero y posando con un coco en sus manos.

Entre los comentarios despectivos están los que opinan que está muy delgada, que no sale favorecida o que tiene cara de cansada. Asimismo, también hay los que opinan que el clima de esa zona no le sienta bien y que "Esta foto no te hace justicia, eres un bellezón y ahí no pareces ni siquiera tú".