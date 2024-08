Frank Cuesta perderá finalmente el santuario: "La avaricia, la mentira y el egoísmo van a acabar con él"

Frank Cuesta ha perdido el pulso y tendrá que abandonar el santuario Libertad el 31 de diciembre, el lugar que creó para proteger animales en Tailandia.

El presentador no podrá mantener el terreno después de que su entonces mujer, Yuyee, haya decidido que se va a vender, puesto que él al comprar la zona no pudo ponerla a su nombre. "A veces se gana y a veces se pierde. En este caso pues pierdo", ha comenzado el directo anunciando lo sucedido.

El divulgador ha manifestado su disgusto con la situación, que le ha puesto en contra de su exmujer, y parece que también de la nueva pareja de ella: "No se puede tratar con esta gente, lo he intentado de mil maneras. Ya empezaron a hablar de abogados y de cosas raras, y básicamente el terreno del santuario se puede vender por muy buen precio ahora mismo y el santuario va a desaparecer".

"Tengo un contrato de alquiler hasta diciembre, con lo cual me da tiempo a buscar soluciones", ha dicho, más optimista.

Cuesta ha contado desde Bangkok, donde se encuentra, que ha hablado con sus hijos para tomar decisiones. De momento, su hija Zen está en una casa en la capital tailandesa, mientras que en el santuario se encuentran Paloma y Lucía. "Yo estaré yendo y viniendo durante este tiempo, pero hay que empezar de cero", ha expresado, apenado.

"Tristemente yo lo he hecho mal porque he confiado en una persona que cuando salió de la cárcel estaba muy bien, y luego pasado un tiempo, especialmente desde principios de este año no ha estado tan bien".

Cuesta ha insistido en que estaban pasando "cosas muy feas", como no dejarle entrar a la vivienda de Yuyee, donde tiene prohibida la entrada, tanto él como algunos de sus hijos.

Enfrentamientos con Yuyee

"No quiero saber nada de esta persona, sé que va a ir a España y me va a poner a parir", ha expresado sobre su ya exmujer, alertando a sus seguidores de que se va a hablar "muy mal" de él los próximos meses.

"Me están toreando, y lo que más me jode es que se van a lucrar a partir de esto, y luego con las tierras", ha compartido en el directo.

El futuro de los animales

Con el dinero recaudado, más o menos cuatro millones y medio de bats (alrededor de 120.000 euros) no es suficiente para comprar una tierra para los animales. "Estamos mirando una tierra para poder meter a los animales más grandes", ha contado.

"Aquí invertí mi ilusión, y ahora se construirán parcelas para que la gente sea feliz", ha dicho, apenado. Asimismo, ha rememorado: "Llevo meses luchando contra esto, prácticamente desde abril, y más sincero no he podido ser".

"Hay muchos animales que van a perecer, lo sé, porque hay muchos que no podrán con el cambio", ha adelantado Frank Cuesta.

Según ha contado el presentador, han sido sus hijos los que le han pedido que salga de esa situación. "Este sitio lo compré yo, lo he hecho yo, he hecho un paraíso de un secarral", ha reivindicado, sin fuerzas.

El streamer ha avisado de que estará más ausente porque tiene que hacer muchas gestiones de cara a Navidad. "No va a haber acuerdo, están liando la perdiz", ha insistido Cuesta.

"Yo siempre decía que me iban a enterrar en el santuario", ha expresado. "Si eres capaz de crear un paraíso una vez, posiblemente se pueda crear otra vez, pero hoy no tengo ganas de crear nada", ha contado, abatido.

Sobre las donaciones de sus seguidores, Frank ha detallado: "Todo ese dinero que la gente ha donado servirá para crear otro santuario, pero obviamente una parte será para hacer reforma en el refugio y en la tierra".

"Lo que más pena me da es haber creado un paraíso y que la codicia, la avaricia, la mentira, la manipulación y sobre todo el egoísmo vayan a acabar con él. Yo no puedo más y voy a hacer lo mejor que pueda por los animales en todos los sentidos", ha expuesto. Asimismo, el divulgador ha dicho que no se va a ir de Tailandia.