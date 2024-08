¿Qué está pasando entre Frank Cuesta y su ex Yuyee?

Frank Cuesta es un presentador y youtuber español, especializado en la divulgación en materia zoológica. Es conocido por todos tanto por sus programas de televisión y por su alcance mediático. Ahora, se ha visto envuelto en una polémica por diferentes problemas, entre los que se encuentra la disputa por el santuario de animales que creó en Tailandia para ayudar a especies en peligro y rescatar animales del comercio ilegal.

El santuario Libertad tiene una superficie de 37.000 metros cuadrados de naturaleza. A lo largo de los años en los que el youtuber es propietario ha ido instalando mejores infraestructuras como un lago, un canal artificial, abrevaderos para los animales e incluso una vivienda. En el inicio el terreno costó 860.000 euros y a ello se le sumarian otros 103.000 por el acondicionamiento: vallas, cableado, excavaciones, etc.

Frank podría perder el refugio, ya que los terrenos pertenecen a su exmujer, Yuyee. Debido a que en el país donde se encuentra el terreno, Tailandia, los extranjeros no pueden poseer inmuebles a su nombre.

El comienzo de la historia de Frank Cuesta y Yuyee

Frank Cuesta y Yuyee estuvieron casados durante años y fruto de su amor tuvieron cuatro hijos biológicos (uno de ellos murió a los pocos días de su nacimiento) y una hija adoptada. Aunque se separaron, siempre habían mantenido buena relación, hasta ahora.

Su compromiso era tan grande que el presentador fue su mayor defensor cuando en el año 2014 Yuyee fue condenada a 15 años de prisión por supuesta posesión y tráfico de drogas, al asegurar la policía tailandesa que portaba cinco miligramos de cocaína y tras un juicio lleno de negligencias.

El youtuber inició una campaña a nivel internacional, presentó recursos, asistió a programas de televisión como El Hormiguero, donde expuso su situación y se encargó que durante la estancia de Yuyee en la cárcel no le faltará alimento. Además, después de seis años y medio de lucha consiguió que fuera puesta en libertad. Después de su liberación, la que fue modelo se unió a los cuidados del santuario.

El motivo de la discordia: Santuario Libertad

Frank Cuesta lleva muchos años luchando contra el tráfico de animales, que le ha llevado a enfrentarse con mafias locales y a personas poderosas del país asiático. El presentador disponía de un antiguo santuario en Bangkok, pero se quedó pequeño.

El mismo Cuesta contó en su canal de YouTube los ingresos que generaba con dicha red social. Percibe de 12.000 a 14.000 euros al mes, un dinero que a duras penas da para mantener el inmenso santuario.

Los terrenos están a nombre de la modelo, ya que los extranjeros no pueden disponer de territorios. Sin embargo, es posible poseer una propiedad en pleno dominio si adquieres una unidad de condominio (la persona tailandesa debe poseer el 51% y el extranjero como máximo el 49%) o a través de una sociedad limitada tailandesa, según la consultora inmobiliaria Benoit Properties, especializada en Tailandia.

Tal y como explicó Frank en sus redes sociales, su ex primero le pidió 3.500 euros por el Santuario Libertad, aunque finalmente llegaron al acuerdo de compra (lo que conlleva poner como dueño a su hijo Zorro) por valor de 225.000 euros en cuatro cuotas.

Cantidad que el español está intentando conseguir a través de su comunidad y la ayuda de varios influencers.

¿Cuándo comienza el conflicto de Frank Cuesta y Yuyee?

Cuando llegó la nueva pareja de Yuyee a su vida, comenzó a pedirle un alquiler a Cuesta por el santuario y se negó a ponerlo a nombre de los hijos, como ha contado el presentador.

"Se me ha dado un ultimátum de 'lo tomas o lo dejas', y yo obviamente no quiero perder este santuario, que sería una conmoción, no para mí, sino para muchos animales que habría que cazarlos, meterlos en cajas y llevarlos a centros de rescate. Los animales, en este sitio, ya tienen todo, y perder el santuario para mí sería un desastre ecológico y personal, y no lo puedo dejarlo ir", ha defendido Frank en sus redes sociales.

La negociación por el Santuario

"He dado opciones de todo tipo. He ofrecido 50.000 dólares y que el santuario estuviese dividido en cuatro partes, tres de mis hijos y una parte para su madre. He ofrecido un 40% para la madre y un 60% para mis hijos y tampoco. He ofrecido un 49% para la madre y un 51% para mis hijos, y tampoco", ha dicho Frank en su canal.

La exmodelo ha pedido presuntamente 225.000 euros en cuatro veces. "Cada vez que me pagues, la tierra se dividirá en una parte y se pondrá a nombre de Zorro", le dijo ella.

El presentador declaró que "Se ha aprovechado de que no puedo tener la tierra en Tailandia, de la situación de que no puedo perder este santuario, de que sabe que no voy a dejar esto, y de que hago todo por mis hijos".

"Mucha gente dirá que esto es un chantaje. Sí, pero es legal. Yo tengo que pagar el santuario que construí y recomprarlo a la persona en la que yo confiaba", añadía entre lamentos Frank Cuesta.

Por lo pronto, Cuesta está inmerso en una maratón de directos de varios días en Kick, un portal de directos al estilo de Twitch y de YouTube donde está recaudando fondos para la compra del terreno.

Las declaraciones del hijo mayor Zape

La ya divorciada pareja tienen en común cuatro hijos, Zape, Zipi (fallecido), Zorro, Zen y Pepsi.

Ha sido el mayor de todos ellos, Zape, quien se ha pronunciado acerca de la polémica situación de sus padres. Se ha sincerado en el canal de un youtuber español, Javi Oliviera, en el que ha mandado un mensaje a su madre: “Le diría que tenga un poquito de personalidad. Deja de escuchar lo que están diciendo tu pareja y amigos porque ellos no estaban allí cuando estábamos en la mierda. Los que estuvimos fuimos mi padre y yo, ellos huyeron como cobardes".

El hijo de Frank habla de su padre, de quien dice que "no se lo merece": “Mi padre no es un santo, lo sabemos todos. No hay nada que ha hecho que pueda justificar lo que mi madre está haciendo ahora mismo. No creo que haya hecho nada para merecer esto, no se me ocurre nada”.

“He intentado hablad con ella ya, pero sobre todo mi hermano porque yo estoy enfadado. Pero mi madre no habla de esta situación. La llamé hace una semana y sabe lo que pienso. No me cogió el teléfono porque sabe que no lo está haciendo bien. Le diría que está traicionando a la persona que más la ha ayudado en la vida”, añadía Zape.

“Para mí no es algo nuevo. He tenido mucho tiempo para pensarlo y darle vueltas. Es algo que jode, que jode mucho. Personalmente, nunca he tenido muy buena relación con mi madre. Ha sido todo bastante complicado desde hace mucho tiempo, pero nunca pensaba que iba a hacer algo así. No me lo esperaba para nada. Mi padre lo ha dado todo siempre, es la persona menos materialista del mundo, ha pagado todo, no hemos tenido problemas con el dinero porque nos ha ayudado a todos, pero sobre todo a ella. Es algo muy muy fuerte”, comentaba el joven futbolista.

Aunque Zape viva en España como jugador del Casalarreina CF, en La Rioja, admite que le gusta ir a Tailandia para ayudar a su padre en el cuidado del santuario, y añade: “Para mí aquel lugar es muy bonito, algo que siempre ha querido mi padre, siempre ha querido tener algo así. Hace un par de años que compró el terreno, montó todo esto y está allí muy feliz. El sueño de mi padre es el de todos nosotros. Si él está bien, estamos todos contentos”.

La nueva pareja de Yuyee

Zape también ha comentado cómo cambio su vida tras la puesta en libertad de su madre y como lo ha hecho ahora con la nueva pareja de Yuyee, Chris Daran Korn: “Todo cambió cuando salió de la cárcel. Ella cambió mucho, pero ha cambiado mucho más ahora con su pareja actual. No he hablado con ella porque es algo muy fuerte, pero me parece raro que justo cuando empieza una nueva relación comenzaron los rencores hacia mi padre. Creo que todo es por el dinero y eso que mi padre es el que ha estado pagando todo y cubriendo todos los gastos. Ahora conoce ella a otra persona que es de los ricos de Tailandia y no trabaja”.

El presentador ha pedido ayuda a todos los famosos para su causa: "Desde aquí hago un llamamiento a todos los youtubers, a todos los streamers, a todos los influencers, por si nos pueden ayudar a salvar este santuario y a elevarlo, para que mucha gente venga, me apoye, done, porque va a ser la mejor manera para que podamos recoger ese dinero, pagar ese chantaje y terminar con todo ya. Que se ponga la tierra a nombre de mis hijos y que no las pueda tocar nadie nunca".