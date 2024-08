Las duras palabras de Zape, hijo de Frank Cuesta y Yuyee contra su madre: "No tengo buena relación con ella"

Frank Cuesta llegó a nuestras vidas como uno de los naturalistas más valientes e intrépidos que conocíamos. El presentador de 52 años residía en Tailandia junto a su, entonces, mujer Yuyee y viajaba por todo el país acompañado de un cámara documentando todas las especies de animales que se iba encontrando.

Su interés por salvarlos le llevó a adquirir en el país asiático un santuario para ayudar a aquellos protegidos o en peligro de extinción, sin embargo, tras separarse de su pareja ella ha pasado a ser la dueña de las tierras, ya que la ley tailandesa no permite tener propiedades si no se reside allí.

Han sido meses de negociaciones y finalmente han acordado que él deberá pagarle 250.000 euros y ella pondrá el santuario a nombre de su hijo Zape, el mayor de los cinco.

Muy discreto con las broncas familiares, el joven futbolista ha roto su silencio en una entrevista en YouTube, donde ha dejado claro que apoya a su padre y no le parece bien cómo su madre lo está tratando después de todo lo que hizo él para sacarla de la prisión.

"Le diría que tenga un poquito de personalidad. Deja de escuchar lo que están diciendo tu pareja y amigos porque ellos no estaban allí cuando estábamos en la mierda. Los que estuvimos fuimos mi padre y yo, ellos huyeron como cobardes", ha dicho el joven de 21 años.

"No creo que haya hecho nada para merecer esto"

E incluso ha apuntado: "Mi padre no es un santo, lo sabemos todos. No hay nada que ha hecho que pueda justificar lo que mi madre está haciendo ahora mismo. No creo que haya hecho nada para merecer esto, no se me ocurre nada''.

"He intentado hablar con ella ya, pero sobre todo mi hermano porque yo estoy enfadado. Pero mi madre no habla de esta situación. La llamé hace una semana y sabe lo que pienso. No me cogió el teléfono porque sabe que no lo está haciendo bien. Le diría que está traicionando a la persona que más la ha ayudado en la vida", ha recalcado Zape.

El hijo de Frank Cuesta ha defendido la labor que su padre hace en el santuario y no ve justo que sea propiedad de su madre: "Para mí aquel lugar es muy bonito, algo que siempre ha querido mi padre, siempre ha querido tener algo así. Hace un par de años que compró el terreno, montó todo esto y está allí muy feliz. El sueño de mi padre es el de todos nosotros. Si él está bien, estamos todos contentos".

Se enteró de estas tensiones hace pocos meses y ha defendido que "nunca ha tenido muy buena relación con su madre". "Ha sido todo bastante complicado desde hace mucho tiempo, pero nunca pensaba que iba a hacer algo así. No me lo esperaba para nada. Mi padre lo ha dado todo siempre, es la persona menos materialista del mundo, ha pagado todo, no hemos tenido problemas con el dinero porque nos ha ayudado a todos, pero sobre todo a ella, Es algo muy muy fuerte", ha contado.