Gaga Doll: la muñeca a tamaño real de Lady Gaga

Gaga Doll se convierte en la primera muñeca a escala real de, que por lo menos que conozcamos, de una popstar. Los japoneses son unos genios y han sabido llevar la promoción de ARTPOP de Lady Gaga en su país, gracias a estas creaciones tan ingeniosas. El álbum, a pesar de debutar como número 1 en la lista de Billboard, parece que no está teniendo todo el éxito que se esperaba. No obstante las cifras no son envidiables en los tiempos que corren.

La muñeca, no hace ni pipi, no camina, no habla pero sí que te reproduce ARTPOP como si de un altavoz humano se tratase. El vídeo del proceso de fabricación de Gaga Doll puede llegar a dar miedo, pero una vez que está construida, dan ganas de comprarse una para ver el gran parecido que tiene con la neoyorquina.

El caso es que Lady Gaga se siente tan bien por esta creación que no ha dudado en subir una foto a Twitter acompañada de un par de Gaga Dolls.Como decimos el parecido esta tan conseguido que hace difícil saber cuál es la verdadera: "¿Quién necesita Barbies cuando puedes ser dueño de tu propia muñeca estrella del pop de tamaño real? # gagadollz", escribía la Mother Monster.

Who needs barbies when you can own your own life size pop star that sings to you #gagadollz pic.twitter.com/OE0Cx7DUGp — Lady Gaga (@ladygaga) noviembre 27, 2013

Veremos en qué queda este proyecto si al final se comercializará o no, lo que está claro es que sería el perfecto regalo para las Navidades para todos aquellos Little Monsters, fans de Lady Gaga. El tener a tu ídolo en tu habitación tiene que ser el culmen del fanatismo. Pobre Papá Noel y Reyes Magos si tienen que ir cargados con miles de Gaga Dolls.