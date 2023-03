Georgina Rodríguez: su relación con Cristiano Ronaldo, sus primeras citas y cuántos hijos tienen

Son mucho más que una pareja normal. Viajan en jet privado, comen y cenan en los restaurantes más exclusivos del mundo, posan en photocalles por doquier y miman a sus hijos como cualquier pareja de padres haría si tuviesen su mismo alcance económico.

Pero su poder va más mucho más allá de los ceros que tengan en el banco. Forman un tándem mediático que acapara titulares en todo el mundo, por eso se han convertido en el foco de atención y la primera entrega el documental Soy Georgina tuvo tan buena acogida tanto dentro como fuera de España.

Cuándo empezaron a salir Cristiano Ronaldo y Georgina

Cristiano Ronaldo y Georgina se conocieron en 2016, cuando la modelo todavía trabajaba en la tienda de Gucci en Madrid y el astro portugués despuntaba como delantero en el Real Madrid.

En la primera parte del documental Soy Georgina, la pareja ya desveló algunos detalles de sus primeros encuentros. La conexión entre ambos fue inmediata, aunque no se vio consolidada hasta casi dos meses. Para el futbolista, su primer encuentro fue "como un click": "Se quedó en mi cabeza, esa es la pura verdad", revelaba el Ronaldo sobre el día en que se conocieron.

El destino hizo que se conocieran, pues justo ese día Georgina se había quedado media hora más para hacerle un favor a un compañero y justo cuando salía de su turno, entró por la puerta el amor de su vida. "Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo. El niño me saludó muy educado y se rió. Empecé a sentir cosquillas en el estómago. Y pensé: '¿Qué me pasa?' No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza”, explica Georgina.

Así, el deportista empezó a acudir habitualmente a la tienda donde trabajaba Georgina, hasta un día coincidieron en una fiesta: "Un día me escribió que tenía un evento, que si iba a estar. Y le dije que sí que me pasaría". Tras pasar toda la tarde decidiendo qué ponerse en ese encuentro, se plantó en el evento: "Cuando llegué le vi guapísimo, me acuerdo que llevaba él y yo. Brindamos con una copa de champagne y me tuve que ir a la cena de empresa. No me apetecía nada, pero me tuve que ir. Pero fue bueno, porque nos dejó con las ganas", relató Georgina.

Las primeras citas

Ls cosas no fueron fáciles al principio: "Él tenía muchos partidos, pasó lo de mi padre (tuvo un derrame) y estuve ausente y triste. Un día coincidimos en otro evento, estaba con sus amigos y su hermano. Y me dijo: 'Gio, ¿te quieres venir a cenar?' y pensé 'ha llegado el momento'", contó.

"Estaba muy ilusionada y de camino al restaurante nuestras manos se chocaron y sentí cómo si esas manos hubieran estado conmigo mucho tiempo y ya cuando nos volvimos a chocar nos las cogimos. Eran unas manos familiares, que encajaban a la perfección. Fuimos a cenar, yo me fui a casa y mi corazón… pum, pum", relató sobre esta primera cita con el futbolista.

Georgina también ha relatado uno de los momentos más especiales durante el inicio de su relación. Y es que, por ver a Cristiano, la modelo podría tragarse cualquier cosa... literalmente: "Me moría de ganas de verle y estar con él, pero no le quería escribir. Me escribió tras el partido y, claro, no le dije que tenía todo preparado, le dije que estaba sentada en casa y que ya me iba a dormir. Me dijo: '¿quieres cenar?' y le dije: 'Vale'. Yo ya había cenado. Me recogió en casa. Llegamos a la suya. Tenía su puré, su verdura, su pollo y recené como toda señora".

Los cinco hijos de Cristiano Ronaldo y una terrible pérdida

Se trata de uno de los deportistas mejor cotizados del mundo y nunca ha sido un secreto que su deseo era ser padre de una familia numerosa. Ha llegado a decir que quería tener siete hijos porque ese es el número que siempre luce en el dorsal de su camiseta juegue en el equipo que juegue.

Una cifra que además forma parte de su marca personal, CR7, una nomenclatura que ha estampado en camisetas, líneas de ropa, perfumes y todo tipo de merchandising.

Su deseo de tener siete retoños estaba más cerca de hacerse realidad con el último embarazo de Georgina Rodríguez, que estuvo gestando una pareja gemelos en su vientre hasta que surgieron unas complicaciones médicas que provocaron que uno de los dos bebés no saliese adelante.

Con este hubiesen sido seis, pero finalemente Cristiano Ronaldo es padre de cinco hijos. "Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir", decían con motivo del fallecimiento de su bebé, al que bautizaron como Ángel aunque naciese sin vida.

"Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos", añadieron.

Cristiano Ronaldo Junior

El futbolista se propuso en el año 2010 tener su primer hijo.

El deportista pedía "privacidad y discrección" respecto a su nueva faceta como padre. "Es con gran alegría y emoción que informo que me he convertido en padre de un niño. Como acordamos con su madre, quien prefiere mantener su identidad secreta, mi hijo estará bajo mi tutela exclusiva", anunció en aquel momento, sin confirmar ni desmentir si se trataba de una gestación a través de un vientre de alquiler.

A su primer heredero le puso su mismo nombre: Cristiano Ronaldo Junior. Nació en 2010 y ahora tiene 13 años. Pocos meses después de la llegada del niño, el deportista inició una relación con la modelo Irina Shayk que duró hasta 2015.

Los gemelos Eva y Mateo

En 2016 el futbolista comenzó a salir con Georgina Rodríguez y solo un año después, en 2017, llegaban a sus vidas los gemelos Eva y Mateo. Aunque muchos medios aseguraban que los nacieron a través de un vientre de gestación subrogada -una información que aseguran llegaba de parte de alguien del "clan Aveiro"- el deportista nunca lo ha confirmado. Ahora tienen 6 años.

"Feliz de tener en brazos a los dos nuevos amores de mi vida", escribió el futbolista en sus redes sociales.

La llegada de los pequeños Eva y Mateo, tutelados por Cristiano, coincidió con el primer embarazo de Georgina.

Así, entre Eva, Mateo y Alana hay muy poca diferencia de edad.

Alana Martina

Alana Martina es la primera hija biológica de la pareja y ambos compartieron lo felices que les hizo su llegada en las redes sociales.

Llegaba al mundo en noviembre de 2017 y el propio futbolista contó que el primer nombre lo escogió él (Alana) y Georgina el segundo (Martina). Ahora tiene cinco años.

Bella Esmeralda

Es la más pequeña, la que sería melliza de Ángel si el doble embarazo de Georgina hubiese salido adelante. Bella Esmeralda -segunda hija biológica de la pareja- nació con salud y para sus padres fue "una pequeña gran bendición" después de la terrible pérdida del que hubiese sido su sexto hijo.

Para Georgina Rodríguez sus hijos son una auténtica vocación. "Para mí, mis hijos son lo más importante. Además, teniendo la posibilidad y facilidad que no tienen muchas madres digo, '¿por qué voy a salir de casa y hacer otra cosa si a mí lo que verdaderamente me hace feliz es estar con mis hijos y acompañar su crecimiento, inculcarles valores y que crezcan con la seguridad de tener una madre a su lado?'", dijo Georgina en una entrevista con la revista Hola!.