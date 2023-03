¿Cómo se hizo famosa Georgina? Su vida como dependienta antes de conocer a Cristiano y la mala relación con una hermana

A sus 29 años, Georgina Rodríguez se ha convertido en toda una estrella internacional. Su noviazgo con Cristiano Ronaldo y la familia que ha formado junto al futbolista -con el que tiene cinco hijos, dos de ellos biológicos- la han colocado en el foco mediático prácticamente desde que se conocieron.

Fue en el año 2016 cuando su vida dio un giro de 180 grados. El astro portugués despuntaba en el Real Madrid cuando se cruzó con ella en la tienda Gucci de Madrid, situada en la milla de oro de la capital.

Ella trabajaba como dependienta y el flechazo fue casi instantáeo. "Empecé a sentir cosquillas en el estómago. Y pensé: '¿Qué me pasa?' No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza", explicaba la protagonista en la primera temporada de su reality Soy Georgina.

Cristiano s’arrête devant la première boutique Gucci sur sa route, mais ne trouve pas cette fameuse doudoune que Gazo porte sur ces clip, il se dirige alors vers la SEUL vendeuse présente ce jour là dans la boutique (comme par hasard), Georgina Rodriguez. 🤦🏿‍♂️ pic.twitter.com/5bkhCln3Wn — YKA 🦍 𝑻𝑯𝑬 𝑻𝑹𝑰𝑩𝑨𝑳 𝑪𝑯𝑰𝑬𝑭 (@yakwa4real) December 31, 2022

Ese primer encuentro dio lugar a una serie de citas en las que terminó por fraguarse su amor. "Él venía después de trabajar a recogerme. Venía en Bugatti a veces. Mis compañeros alucinaban. Yo llegaba en autobús y me iba en Bugatti…", recordaba. A partir de ahí, todo fue sobre ruedas.

Se enamoraron y pronto empezaron a consolidar una relación que continúa siete años después.

Georgina se ha convertido en la figura materna de los primeros tres hijos de Ronaldo y se ha quedado embarazada dos veces del futbolista. La primera trajo al mundo a Alana Martina y la segunda esperaba gemelos, pero solo Bella Esmeralda salió adelante. La pérdida de uno de los bebés supuso un gran mazazo para la familia. En total, tienen cinco hijos.

La humilde infancia de Georgina en Jaca: "Una familia de tres"

Georgina Rodríguez nació en Jaca (Alicante) el 27 de enero de 1994.

Hizo una vida normal con sus padres y su hermana Ivana hasta que cumplió 12 años, cuando sus progenitores se separaron y empezaron vidas diferentes.

Su madre se mudó a Italia y su padre regresó a Argentina, su país natal, donde falleció hace unos años. Con él la relación no era especialmente buena. Antes de formar una familia con su madre, el padre de Georgina había estado con otra mujer en Elche, una relación de la que nació Patricia Estela, la hermana mayor de la modelo que cargó contra ella en varias entrevistas cuando saltó a la fama.

Tras el divorcio de sus padres en plena adolescencia, Georgina e Ivana hicieron una piña y se cuidaron mutuamente. "Vivía rodeada de montañas. Hacíamos muchas excursiones. Un estilo de vida saludable, basado en el respeto a la naturaleza. Mi hermana Ivana se ocupaba mucho de mí, íbamos juntas a un colegio de monjas", dijo en una entrevista con Hola.

A Georgina le apasionaba la danza clásica. "La practiqué desde los cuatro hasta los diecisiete años. Cuando era adolescente pasaba días enteros en la academia de baile. También enseñé a grupos de niños y me presenté a muchos concursos, hasta que realicé los exámenes anuales en la Royal Academy of Dance de Londres", relató en la misma charla.

Actualmente guarda una estupenda relación con su madre y su hermana Ivana. "Quiero dar las gracias a mi familia. Aquella que no me ha soltado la mano desde que llegué a este mundo. Gracias a mi madre y a mi hermana Ivana Rodríguez por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de tres, pero esto ha hecho que seamos incondicionales e inseparables, dijo con motivo del estreno de la primera temporada de Soy Georgina.

Su hermana Ivana hizo una recopilación de varias imágenes de su infancia para desearle un feliz cumpleaños. "Mira qué artista desde niña, siempre tuviste estrella", escribió junto a las tiernas instantáneas.

Después de trabajar como camarera en Jaca y en la recepción de un hotel, Georgina se mudó a Madrid en busca de un futuro profesional pero los inicios no fueron fáciles.

La capital puede ser un territorio hostil para los que pasen apuros económicos. "Mi llegada a Madrid fue tremenda... Estuve buscando muchos pisos baratos, de 300 euros, y acabé en uno que había sido un trastero donde hacía mucho frío en invierno y mucho calor en verano", explicaba en la primera parte de su serie de Netflix.

Las críticas de Patricia Estela, hermana por parte de padre

Con la que no mantiene ningún tipo de contacto es con su hermana mayor Patricia Estela, que nació fruto de una relación anterior de su padre. La madre de Patricia Estela falleció cuando ella tenía 11 años.

Es ella la que ha narrado en diferentes espacios de televisión que el tiempo que pasó al lado de Georgina cuando eran pequeñas no fue del todo agradable. "Mi padre tenía una pistola y se encerraba en una habitación de la casa, un día mis hermanas y yo entramos y mi padre estaba preparando unos paquetes, cuando le pregunté qué era eso, me dijo que eran paquetes de comida para los pobres", contó Estela antes de aclarar que en realidad se trataba de "paquetes de droga".

Su relación se rompió cuando el padre de Georgina, Ivana y Patricia entró en prisión. "Dejé de ver a Gio al poco tiempo de mi padre entrar a la cárcel. Me quedé con ella, con su hermana y con su madre, pero al poco tiempo me metieron en un reformatorio. Desde entonces apenas he tenido contacto con Georgina y echo de menos esa relación de hermanas", desveló.

Además de relatar estos duros episodios, Estela mantiene que a pesar de su holgada situación económica, su hermana nunca le ha prestado ningún tipo de ayuda en este sentido. "Me dijo que me iba a pagar los libros de mis hijos y todavía estoy esperando", añadió.

En Espejo Público aseguró que le gustaría recuperar la relación con su hermana. Su situación económica se ha resentido con los gastos de su casa y el mantenimiento de sus tres hijos. "Me da mucho dolor verme así y comprobar que yo no significo nada para ella ni para la familia", apuntaba. Cuentó ademaás que su padre fue a prisión "porque era traficante, tenía sus clubes vivió en esa vida".