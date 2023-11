Gisela anuncia su embarazo a los 44 años y confiesa el duro proceso para conseguirlo: "Colapsé"

Gisela (OT1) será madre muy pronto. La cantante de 44 años ha confesado que, después de un lustro buscando quedarse embarazada junto a su pareja José Ángel Ortega, ya se encuentra en estado y dará a luz en 2024.

En una entrevista en Hola, la cantante ha desvelado que recibieron la confirmación oficial en agosto y prefirieron esperar. No ha sido un camino de rosas, sino que se han enfrentado a cinco duros años "tanto física como emocionalmente" porque sufrió dos abortos.

"Ha sido un proceso muy largo, muy duro, muy difícil emocionalmente sobre todo. Y físicamente, también. Llevaba buscando el embarazo unos cinco años más o menos. Al principio, lo intenté de manera natural, pero tuve dos abortos y... No funcionaba. Entonces empezamos a plantearnos buscar, mi pareja y yo, otras alternativas porque, con la edad, un aborto significa también todo un proceso de recuperación. Tienes que esperar, tu cuerpo tiene que restablecerse... Y se nos echaba el tiempo encima", ha explicado.

Tras los abortos, les recomendaron probar con técnicas de fecundación asistida debido a su edad: "Nos recomendaron empezar un proceso de fecundación in vitro. Vino la pandemia y el tema se alargó. Mi reserva ovárica no era la idónea. Que para una chica de 25 años es más viable, pero yo, con 44... Fue difícil. Tuve que hacer cinco estimulaciones, que eso también es un proceso de mucha hormona, con muchos pinchazos. Y de todo ese proceso solamente me quedó un embrión viable".

La historia de Gisela y su pareja José Ángel

Quien ha estado a su lado durante todo el proceso ha sido José Ángel, el hombre con el que está desde hace ocho años. Gisela ha aprovechado para mandarle unas bonitas palabras: "Es muy trabajador. Es buena persona, que es lo más importante, y es generoso y familiar. Creo que va a ser un padrazo porque le encantan los niños".

Fotógrafo de profesión, conoció a Gisela en 2012 cuando ella grababa el videoclip de Serie B. Conectaron rápido, aunque la chispa no llegó hasta tres años después cuando quedaron para un café, se alargó a una cena y antes de despedirse él le dio un beso. En 2016, ella lo presentó oficialmente.

Gisela confiesa su romance con Bustamante

Además de hablar de su futuro bebé, la artista ha querido recordar su época en Operación Triunfo 1 y desvelar que mantuvo un idilio con David Bustamente: "A quién no se le puede ocurrir que estábamos 16 chicos, con las hormonas, todo el día juntos y viviendo una experiencia única. Es lógico que, al final, surgen mil millones de cosas. Era como un amorío, un besito, un tal, era como un roneo, más que una cosa salvaje".

Aun así, Gisela y Bustamante siguen siendo grandes amigos actualmente.