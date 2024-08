El gran susto de Sabrina Carpenter en su último concierto

Sabrina Carpenter se asustó terriblemente durante su concierto en California, Estados Unidos. La intérprete de Expresso fue sorprendida en el escenario del festival Outsides Land.

El incidente, que fue parte del show, la dejó aterrorizada por culpa de los efectos especiales. Y es que Carpenter huyó de los fuegos artificiales que explotaron de manera improvisada muy cerca de ella.

Los espectadores se quedaron en shock e incluso consiguieron grabarlo, donde se ve a Sabrina alcanzada por las chispas y salió corriendo del lugar. Entre gritos y confusión, la cantante se acercó a sus bailarines con los que consiguió refugiarse.

Por suerte la autora de Plase Plase Plase, terminó el concierto sin ningún daño y pudo continuar el show con normalidad y sin ningún imprevisto más, como ha contado TMZ.

El reciente éxito de Sabrina Carpenter

Después del incidente, la cantante siguió con su espectáculo para el que había escogido un vestido azul con botas altas a conjunto. Un color en honor a la gira de su nuevo proyecto, Short n’ sweet, con el que ha ganado popularidad durante los últimos meses en redes sociales.

Sabrina lanzará su próximo álbum de estudio, convirtiéndose en el sexto álbum que realiza. Estará disponible el 23 de agosto, según ha contado Daily Mail.

Espresso y Please, please, please alcanzaron los primeros puestos en las listas musicales e incluso ha conseguido el número uno en la lista Billboard Global 200, con su single principal.

La ex estrella de Disney está arrasando en el panorama musical internacional, consiguiendo verdaderas locuras.