Sabrina Carpenter abre apetito de su disco 'Short n' Sweet': "Evito llamarlo el álbum de mis sueños"

Sabrina Carpenter está en su mejor momento. La cantante ya es toda una estrella internacional del pop, y así lo demuestra con su primera gira de estadios por Estados Unidos que se extenderá por Europa gracias a su próximo álbum Short n' Sweet.

Éxitos como Expresso y Please Please Please la han posicionado la primera en las listas, al igual que le ha dado una gran visibilidad el ser una de las teloneras de Taylor Swift en su The Eras Tour.

Ahora, poco antes del estreno de su esperado disco, Carpenter ha hablado con Variety de todos esos logros que le han conseguido llegar donde está ahora.

De hecho, ella misma ha expresado que a veces se siente como una artista nueva pese a estar a punto de estrenar su sexto álbum. Una sensación que viene directamente de la transición tan paulatina de ser una chica Disney a una gran estrella del pop.

Las claves del nuevo álbum

“Estoy muy feliz de haber terminado este álbum antes de que salieran las canciones. No creo que hubiera dejado que [el éxito de los sencillos] se me metiera en la cabeza. Pero realmente creo que a veces no puedes evitar escribir desde una perspectiva diferente después de experimentar ciertos eventos de la vida. Estoy tratando de evitar llamar a este 'álbum de mis sueños', porque no creo que hubiera sido capaz de soñar con este conjunto de canciones hace un par de años", ha confesado la artista.

Por otro lado, la autora de Feather ha contado que se ha inspirado en los rostros "viejos de Hollywood" para el estilo de su nuevo álbum.

De la TV a la música

Sobre sus inicios, Sabrina Carpenter ha contado cómo fue introducirse en la industria audiovisual: "Conseguí un representante, el mismo que tengo ahora, y era muy realista. Dijo: 'Te enviaremos a hacer algunas cosas, sin garantía de que vean tu cinta'. Pero luego, sin querer presumir, conseguí uno de los primeros papeles que hice en mi vida [En Ley y Orden]".

Su coach vocal, Eric Vetro, también se ha pronunciado sobre los inicios de la artista: "No solo tenía una gran voz para una niña de 12 años, sino que también tenía una actitud increíblemente madura sobre lo que quería lograr en su carrera y cómo lo iba a lograr. Me preocupaba que pudiera agotarse por haber comenzado tan joven, pero esos temores se evaporaron cuando la vi trabajar más duro que nunca año tras año".

Sus primeros discos no fueron muy exitosos, pero Carpenter se siente igualmente agradecida: "A la gente que ama esos primeros discos y los escucha, les amo por eso". "Pero personalmente siento una sensación de separación de ellos, en gran medida debido al cambio en quién soy como persona y como artista, antes y después de la pandemia", ha expresado.

La pandemia por Covid impidió que Carpenter brillara en Broadway con Mean Girls, pero tras la cuarentena fichó por su actual sello discográfico, Island Records, al que le debe mucho.

"No es casualidad que todo esté saliendo como ella siempre quiso", afirma el codirector ejecutivo de la discográfica, Imran Majid. "Los instintos y la visión creativa de Sabrina son increíbles. Siempre piensa diez pasos por delante del mercado", asegura. Por su parte, el otro codirector ejecutivo, Justin Eshak, añade: "Es una inspiración para sus fans, colaboradores y todos nosotros: es una de las artistas más importantes de esta generación".