Camila Cabello, Sabrina Carpenter o Rauw Alejandro, actuaciones confirmadas para los MTV Video Music Awards

La celebración de los MTV Video Music Awards es uno de los eventos musicales del año, donde algunos de los artistas más relevantes de la industria se dan cita para llevar a cabo algunos de sus números más espectaculares.

Como cada año, MTV ha desvelado algunos de los cantantes que formarán parte de los números musicales de la gala de la presente edición, que se celebrará el próximo 11 de septiembre en el UBS Arena de New York, confirmando la presencia de nombres tan destacados como Camila Cabello, Sabrina Carpenter, Rauw Alejandro, Chapelle Roan y GloRilla.

La autora de I luv it, uno de los grandes hits del último álbum de Camila Cabello, C, XOXO, formará parte por tercera vez de los artistas protagonistas de los MTV Video Music Awards, tras haber actuado en 2019 cantando Señorita junto a su expareja, Shawn Mendes, y en 2021 al ritmo de Don’t Go Yet, dejando momentos para la historia del formato.

El caso de Sabrina Carpenter es uno de los más llamativos, ya que en la edición de 2023 formó parte de los elegidos para participar en el preshow del evento. Un salto cualitativo que da cuenta del rápido ascenso que ha experimentado la carrera de la joven artista, que gracias a éxitos como Espresso o Please, please, please ha conseguido acaparar todos los focos hacia su próximo álbum, Short n’ Sweet.

Por su parte, Rauw Alejandro acudirá por primera vez a la entrega de premios, acaparando el protagonismo latino de una gala que ha visto actuar a iconos del cono sur como Shakira, Karol G o Anitta.

En cuanto a las nominaciones, Taylor Swift lidera las listas de los MTV Video Music Awards 2024 con diez junto a su amigo Post Malone, que sigue a la diva del pop con nueve nominaciones.

Les siguen Ariana Grande, el rapero Eminem y Sabrina Carpenter, con seis nominaciones cada uno; Megan Thee Stallion y SZA con cinco, y LISA, Olivia Rodrigo y Teddy Swims, que cierre este grupo de los más nominado con cuatro.