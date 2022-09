Gwen Stefani reaparece irreconocible y todos sus fans le piden lo mismo

Gwen Stefani está en plena promoción de la nueva temporada de The Voice, la edición estadounidense de La Voz en la que ejerce de coach desde 2014, cuando entró para reemplazar a Christina Aguilera.

Por este motivo, la cantante ha acudido al programa Late Night With Seth Meyers, Aunque sus seguidores están acostumbrados a verla en televisión, en esta nueva aparición se han percatado rápidamente que la imagen de la artista no era la habitual.

Con el rostro más estirado y abultado que de costumbre, Gwen lucía unos prominentes pómulos algo inflamados. Del mismo modo, sus labios también se veían más voluminosos que en sus últimas apariciones públicas y los ojos algo más rasgados.

Aunque la Stefani no se ha pronunciado al respecto, todo apunta a que se ha sometido a algunos retoques estéticos basados en rellenos. O al menos eso es lo que creen muchos de sus fans que rápidamente se han hecho eco en redes sociales de este cambio de imagen.

Gwen Stefani ha compartido un momento de la entrevista en este programa, y los fans no han dudado en preguntarle en esa misma publicación qué se ha hecho en la cara. Algunos más osados, incluso han comparado su imagen en esta entrevista con algunas anteriores, para dejar clara la diferencia en su rostro.

Por supuesto, no han faltado los memes y las comparaciones. Mientras algunos creen que estos retoques le acercan más a la apariencia de Cardi B, otros la comparan con la actriz y cantante mexicana, Laura León, conocida como La Tesorito.

Pero si hay algo en lo que coinciden todos sus fans, es que la artista de 52 años no necesita recurrir a los retoques estéticos para "mejorar" su rostro, ya que consideran que está perfecta tal como es y le piden que no vuelva a hacerlo.

"Gwen, por favor, para con los retoques. Tu cara es preciosa. Esta no eres tú", "¡Por favor, Dios mío, deja de llenarte la cara! Desde los años 90 te he mantenido en un estándar más alto de belleza, y ahora te ves como una Madonna de Aliexpress" o "¿Qué le has hecho a tu preciosa cara? Chica, tú fuiste la que envejeció tan hermosamente porque te veías igual que cuando tenías veinte años. Ahora aparentas 60. No chica, no", son algunos de los muchos mensajes que pueden leerse.