Kate Winslet exige que no le retoquen en el cartel de 'Mare Of Easttown'

Kate Winslet es una de las actrices de Hollywood que más luchan por visibilizar la belleza real y a aceptar el paso de los años de una forma sana.

Una muestra de ello ha sido su enfado cuando ha visto que el departamento de publicidad de HBO modificó su rostro en el cartel promocional de Mare Of Easttown, su nueva serie. Pese a la resistencia por parte de los publicistas, la actriz devolvió el cartel en varias ocasiones hasta asegurarse que no eliminaban ninguna arruga de su cara ni modificaban su rostro.

"Ellos me decían 'no puedes' y yo les respondía 'gente, sé cuantas arrugas tienen mis ojos, por favor ponedlas de nuevo'", explicó Kate durante una entrevista para The New York Times con motivo de la emisión del capítulo final.

Se negó a que modificaran su barriga en una escena sexual

Además, Kate ha explicado que durante el rodaje, el director de la serie Craig Zobel, quiso modificar digitalmente el cuerpo de la actriz en una escena sexual.

Según ha explicado la propia Kate en la citada entrevista, durante el visionado de la escena Zobel consideró que se le veía un poco de barriga y prometió que "mejorarían" su figura. "De ninguna manera", le respondió Winslet rotundamente.

"Es una mujer imperfecta y en pleno funcionamiento, con un cuerpo y un rostro propios de su edad, su vida y el lugar del que viene", ha explicado Kate, haciendo referencia a su personaje y recordando que tiene 45 años.

Por otro lado, Kate ha explicado que para que su personaje se ajustase a la realidad en mayor medida, les pidió al equipo de iluminación que su cara no se viese muy favorecido en cámara: "Creo que por eso la gente ha conectado con este personaje de esa manera. Porque claramente no hay filtros".