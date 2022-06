Paula Gonu cuenta sus operaciones y retoques estéticos

La creadora de contenido Paula Gonu se ha puesto en manos de Sindy Takanashi para que le entreviste y le haga las uñas. Pero uno de los problemas que tenia la influencer es que a la hora de sentarse iba a mostrar su “perfil malo”, y ha hecho a la entrevistadora cambiarse de sitio.

Uno de los temas más jugosos de la entrevista han sido los retoques estéticos. “¿Tú te pinchas la cara? Y no lo has dicho”, “sí” ha respondido Paula “Tienes las tetas operadas y no dijiste nada”, le ha recriminado la presentadora.

La influencer finalmente si reconoció que se operó el pecho, pero ha contado a las presentadora cuales fueron los motivos que la llevaron a no contar nada de su operación: “No sabía si me iba a arrepentir, me podían quedar mal, yo no sabía el resultado final hasta un año después. Cuando estuve contenta y vi el resultado final lo dije".

"Mis seguidoras tenían 15 años y yo 25, yo ya sabía perfectamente por qué me las estaba poniendo o eso creía, pero no me gustaba promover ese tipo de operaciones estéticas sin ni siquiera yo saber si iba a estar contenta cuando el resultado fuese final al cabo de un año", ha explicado Gonu, muy concienciada.

Paula ha comentado que muchos seguidores le recriminaban que se había operado, y aunque ella no lo hubiese dicho, según ella era evidente: “Cariño si me pongo un bikini y se me ven dos globos, es que no hace falta que lo diga”, comentaba indignada.

Gonu ha continuado con su discurso de que ella no va a negar sus operaciones pero no quiere crear en sus seguidoras jóvenes un complejo o necesidad de operarse a tan temprana edad, porque se siente responsable.