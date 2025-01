"Hablan mal de mí": Karla Sofía Gascón pierde posibilidades en los Oscar por su polémica con Fernanda Torres

Karla Sofía Gascón es la única española nominada en los Premios Oscar 2025 y una de las favoritas para alzarse con la estatuilla a Mejor actriz protagonista por Emilia Pérez. Pero su trayectoria durante la campaña de promoción se ha visto afectada por unas polémicas declaraciones donde señala al entorno de Fernanda Torres, actriz brasileña nominada en su misma categoría por la película Aún estoy aquí.

"En ningún momento nadie me ha visto hablando mal de Fernanda Torres o de su película, pero, en cambio, sí veo a mucha gente que trabaja en su ambiente que hablan mal de mí y de Emilia Pérez. Creo que eso habla más de ellos y de su película que de mí", dijo Karla Sofía Gascón para el periódico Folha de Sao Paulo, señalando malas prácticas alrededor del equipo de su compañera de nominación en los Oscar.

"Si gana ella estupendo, y si gano yo igual. Lo que no me gusta es que haya un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando desprestigiar el trabajo de otras, como es el mío o el de la película, porque eso no lleva a ningún sitio. Para resaltar el trabajo de una persona no necesitas hundir el de los demás", dijo la actriz española, que ha señalado numerosas veces el odio que recibe como mujer trans.

Las redes sociales han señalado duramente estas palabras de Karla Sofía Gascón, llegando incluso a decir que la intérprete podría haber roto las reglas de los Premios Oscar al intentar influir negativamente en la opinión pública hacia una compañera nominada.

Karla Sofía Gascón matiza sus palabras

Tras la polémica, la actriz española ha querido matizar sus palabras con unas declaraciones para Variety, en las que asegura que no quería dirigirse a quienes están "directamente asociados" con Fernanda Torres, sino con la "toxicidad y los discursos de odio violentos en las redes sociales".

"Soy una gran admiradora de Fernanda Torres y ha sido maravilloso conocerla en los últimos meses", asegura Karla Sofía Gascón para el medio. "En mis comentarios recientes, me refería a la toxicidad y los discursos de odio violentos en las redes sociales, que tristemente sigo experimentando. Fernanda ha sido una aliada maravillosa, y nadie directamente asociado con ella ha sido otra cosa que solidario y enormemente generoso".

Así, y teniendo en cuenta que la española no valoró negativamente la actuación de su compañera de nominación, Karla Sofía Gascón no quedará descalificada, aunque su imagen pública ha podido verse afectada.

Lo cierto es que tanto ella como Fernanda Torres se han dedicado buenas palabras mutuamente. De hecho, la brasileña compartió un vídeo en su perfil de Instagram hace unos días elogiando a Karla Sofía Gascón y defendiéndola de los ataques de odio que recibe.