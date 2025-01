Las canciones nominadas en los Premios Oscar 2025: escucha las cinco candidatas

Emilia Pérez acapara la lista de nominaciones en los Premios Oscar 2025 y, de hecho, también arrasa en la categoría de Mejor canción original.

La película protagonizada por la española Karla Sofía Gascón, nominada en la categoría de Mejor actriz de reparto, cuenta con dos títulos en esta categoría, El mal y Mi camino.

Sin duda, los compositores de ambos temas —el matrimonio francés Camille y Clément Ducol— son los que tienen más posibilidades de alzarse con el premio ya que son los autores de ambos temas, aunque no se sabrá si consiguen la ansiada estatuilla dorada hasta la noche del domingo 3 de marzo, día de la gala.

La cita puede traer sorpresas y también puede traer el tercer Oscar para Elton John. El cantante británico está nominado por su canción para el documental Elton John: never too late.

Descubre aquí las cinco nominadas y escucha cómo suenan.

'El mal', de 'Emilia Pérez'

El tema, compuesto por la cantautora Camille Ducol y productor Clement Ducol, lo interpretan la cantante y actriz Zoe Saldana y la actriz española Karla Sofía Gascón, primera actriz trans nominada por la Academia de cine de Hollywood. Esta canción parte como favorita por ser la canción que ganó el Globo de Oro en la gala del 6 de enero.

'The Journey', de 'Seis Triple Ocho'

La canción escrita por Diane Warren la interpreta la cantante y compositora estadounidense H.E.R. Su voz cautivó a la autora, que aseguró que "es del nivel de Whitney".

'Like a Bird', de 'Las vidas de Sing Sing'

Abraham Alexander y Adrian Quesada interpretan Like a bird, de la banda sonora de la película Las vidas de Sing Sing.

'Mi camino', de 'Emilia Pérez'

Camille y Camile Ducol optan también al Oscar por la canción Mi camino, que interpreta Selena Gomez en la película Emilia Pérez.

'Never Too Late', de 'Elton John: Never Too Late'

Elton John podría ganar su tercer Oscar gracias a Never too late, la canción compuesta para el documental Elton John: Never Too Late. El británico ganó en 2020 por I'm Gonna Love Me Again y en 1995 por Can You Feel the Love Tonight. Ese año acudió a la gala con otras dos canciones nominadas, Circle of Life y Hakuna Matata, de la banda sonora de El Rey León.

Mejor banda sonora

Además de la lista de canciones nominadas, la música estará presente en los Premios Goya gracias a la categoría Mejor banda sonora original. Como era de esperar, en esta categoría también se cuela la película Emilia Pérez, la más nominada con 13 candidaturas.