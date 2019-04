Halle Berry levanta bloques de hormigón para ponerse en forma a sus 52 años

Cada viernes, el entrenador de Halle Berry, Peter Lee Thomas, comparte en sus redes sociales alguno de los ejercicios que lleva a cabo con la actriz durante los entrenamientos. Los hemos visto machacarse corriendo, haciendo estiramientos juntos.. Pero sus últimas publicaciones del #FitnessFriday han dejado sin habla hasta a los más 'cachas'.

A sus 52 años, Halle Berry demuestra tener una gran capacidad de superación. Ejercicios con ruedas, levantamiento de bloques de hormigón... Y todo ello, además de para cuidar su salud, para asumir su próximo papel, en el que interpretará a una luchadora.

La verdad es que los ejercicios que Halle Berry hace con su entrenador no son nada convencionales, todo lo contrario. Se trata de entrenamientos duros, con mucha intensidad, pero que dan grandes resultados. Y por si fuera poco, la actriz nos demuestra que no hace falta pagarse un gimnasio carísimo para ponerse fuerte... ¡Basta con que sudes y lo des todo sobre el asfalto, que no decaiga!