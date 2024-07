Halsey estalla contra el odio: "Pensé que volver me haría sentir mejor, pero no ha sido así"

Halsey está de vuelta a la música y está calentando motores para lanzar su nuevo álbum. De hecho, ya ha estrenado dos sencillos: The End y Lucky.

En la primera, la estadounidense narra cómo lidia con su reciente diagnóstico de leucemia y lupus. En la segunda, Halsey reflexiona sobre su vida y el precio de la fama haciendo un homenaje a la canción homónima de Britney Spears, lo cual ha generado una innecesaria polémica entre ambas artistas.

Ahora, la cantante de Closer se ha sincerado sobre el odio que recibe de sus propios fans, y lo ha hecho a través de dos mensajes en su perfil de Tumblr: uno que sigue publicado y otro más extenso y duro que ha decidido eliminarlo.

El mensaje vigente de Halsey

En la publicación que no ha borrado, Halsey asegura que sus propios seguidores le tratan "peor que cualquier otra persona del planeta". "No hablo por todos vosotros, por supuesto", matiza, dirigiéndose a sus fans de verdad.

"Antes solo era una minoría la que me trataba mal, y ahora parece que la mayoría solo se ha quedado para comentar de vez en cuando lo mucho que me odian o lo horrible que soy. Es difícil participar en un espacio completamente desprovisto de amabilidad, simpatía, paciencia; o, para ser honesta, de decencia humana. Especialmente después de años de esconderme de las interacciones por temor a que esto iba a suceder", continúa.

"No sé, hombre. Casi pierdo mi vida. Ya no voy a hacer nada que no me haga feliz. No puedo permitírmelo espiritualmente. Cuando enfermé todo lo que podía pensar era en mejorar para volver y ser parte de esto de nuevo, pero ya ni siquiera sé lo que es esto. Quiero arrastrarme en un agujero y me arrepiento de haber vuelto", zanja.

El mensaje borrado de Halsey

En la publicación eliminada, compartida por una fan en X (antes Twitter) a través de capturas de pantalla, Halsey se sincera profundamente sobre lo mal que lo pasó durante su tratamiento médico. "Aparte de los pocos amigos y familiares que me quedan en la vida, hubo otra parte de la gente que reaccionó ante mi enfermedad de dos maneras distintas", escribe al principio.

"La primera decidió que era demasiado pesada y desaparecieron. La segunda se enfadó porque estaba demasiado enferma, así que fueron crueles conmigo. Me sentía tan sola. Fui sola a tratamiento. Tantas veces. Me sentaba allí deseando hablar con alguien o contárselo a alguien o pedir ayuda. No puedo evitar sentir que eso está sucediendo de nuevo aquí, en esta parte de mi vida", dice, refiriéndose a su regreso a la música.

"Dediqué doce años de mi vida a conectar con la gente y ayudarla. Miles de personas me dijeron que 'les salvé la vida' y luego volví a esas mismas personas solo para escuchar que no les importa que casi pierdo la mía. Qué revelación. No puedo explicar con palabras la miseria y el sufrimiento de aquellos años", continúa.

Reconoce que ya no es la misma

Halsey se muestra visiblemente afectada por verse obligada a pausar su carrera musical por su enfermedad, y ahora se siente muy dolida por haberse encontrado tanto odio con su regreso: "Trabajé tan duro para estar aquí y tuve que dejarlo por algo en contra de mi voluntad. Y ahora he vuelto. [...] Ahora mismo hay millones de personas que se autodenominan mis fans que me están criticando, y apenas ninguno de ellos se ha molestado en escuchar la canción", asegura.

"No puedo hacer esto si ya no se trata de la música. Soy demasiado débil, estoy demasiado cansada. No soy quien solía ser. Soy diferente ahora. Porque pasé por una experiencia que alteró mi vida, que casi me mata, y mató algunas partes de mí en su lugar. Realmente pensé que volver a lo que amo me haría sentir mejor, pero no ha sido así en absoluto", dice desde la máxima sinceridad.

Y matiza: "Lo siento mucho por aquellos de vosotros que sois tan amables y solidarios y encantadores e increíbles, y desearía poder abrazaros y daros las gracias. Pero esto es un jodido desastre".

Al final, Halsey asegura que seguirá adelante hasta publicar su nuevo álbum. Después, decidirá si merece la pena seguir en la música o no a este precio. "Voy a seguir adelante porque he trabajado demasiado duro en este álbum como para dejarlo. Pero una vez que esté todo dicho y hecho, puede que esté dicho y hecho. Espero que las cosas mejoren y pueda disfrutar compartiendo este álbum con los que quedáis", concluye.