Aitana contesta, tajante y sincera, tras las críticas por su canción '4TO23'

Es su primera canción en solitario tras el lanzamiento de Alpha, disco con el que se sumergía en los ritmos electrónicos, y 4TO23 supone su regreso al pop más divertido. Una canción que incluye sintetizadores, beats y una batería dosmilera que recupera a su época en 11 Razones. La ha escrito en colaboración con Valentina López, y para la producción ha contado con Sebastián Yatra, Mauricio Rengifo y Andrés Torres, principales secuaces en su música hace ya años.

Es un tema fácil de consumir, contagioso y alegre, pero no era lo que algunos esperaban. Algunos seguidores de la artista se han quedado un pelín decepcionados porque quizá esperaban algo radicalmente diferente. En redes resuenan los ecos de que este tema "no está a la altura" de lo que se espera de la artista.

Pero este no es el primer single de un nuevo disco, así que Aitana no tiene por qué fabricar ya el empaque de su próximo proyecto. 4TO23 llega para refrescar el verano y meternos en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas que crea en el videoclip, rodado en la Muralla Roja de Calpe.

"No he sacado esta canción para ser número 1"

Así, sabedora de los comentarios que se estaban dando en las redes, la cantante ha querido responder con un pequeño texto en su canal de difusión de WhatsApp. Ahí desmiente que haya sacado esta canción para ser la número 1 en las listas y desliza que su nuevo disco está en camino.

"No he sacado esta canción con la intensión de estar 1º en ninguna lista, o de ver si entro en una playlist o en otra. Esta canción es únicamente para vosotros, los más fans y para que disfrutemos un poco esta espera, y que no sea sin canciones!! Os amo MUCHO. Amo 4TO23 demasiado, todavía queda mucho por salir a la luz", asegura la artista.

Sea como sea, el público del festival Portamérica, en Pontevedra, ha sido el primer afortunado en escuchar la canción en riguroso directo, coreografía incluida. Llevarla al escenario solo 24 horas después de su lanzamiento es un mérito que no todos los artistas pueden cumplir. Y Aitana cada día se supera más.