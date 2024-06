La cantante Halsey anuncia que sufre leucemia y lupus

La artista Halsey llevaba un tiempo lidiando con dos enfermedades en privado, y ahora ha decidido hacerlo público: la cantante ha explicado que sufre leucemia y lupus.

La estadounidense ha informado de ello a través de su cuenta de Instagram con una serie de vídeos que la muestran en pleno tratamiento.

"Me siento como una anciana", comenta en las imágenes. Además, explica el reto personal al que se encuentra: "Me dije a mí misma que me daría dos años más para estar enferma. A los 30, voy a renacer y no estaré enferma, y me veré súpersexy, tendré mucha energía y podré volver a tener 20 cuando tenga 30".

Un nuevo álbum

Halsey acompaña las reveladoras imágenes con un texto expresando cómo está ante su convalecencia: "En pocas palabras, tengo suerte de estar viva".

Además, la también actriz ha desvelado que la situación le ha servido para componer: "Escribí un álbum".

Parte de este proyecto podría ser la balada que ha lazado contando su enfermedad, llamada The End. El nuevo álbum se convertiría en una continuación del cuarto proyecto de Halsey publicado en 2021, If I Can't Have Love, I Want Power.

Aunque la situación de Halsey es delicada, la cantante se ha mostrado así muy optimista y fuerte en lo que respecta a sus proyectos vitales y profesionales.