¿Se han casado Adele y Rich Paul? El detalle que pasó desapercibido y que podría confirmarlo

Adele no deja de acumular éxitos. Está a un paso de convertirse en una artista EGOT, un estatus a la altura de artistas y personalidades como Audrey Hepburn o John Legend.

Para conseguirlo, es imprescindible haber ganado los cuatro grandes premios del mundo: Emmy (en televisión), Grammy (en música), Oscar (en cine) y Tony (en teatro).

Después de que su documental Una Noche con Adele -que incluye un concierto en directo desde el observatorio Griffith y una entrevista con Oprah Winfrey- haya cosechado cinco premios Emmy, a la británica solo le queda obtener el Tony para ser EGOT.

Entusiasmada por recibir tal reconocimiento, la cantante se ha hecho un selfie con el galardón para dar las gracias a sus seguidores. "Muchas gracias, me siento muy honrada. Felicidades a todos los involucrados", escribe Adele bajo su foto con la estatuilla, que representa a una mujer alada (musa del arte) que sostiene un electrón (símbolo de la ciencia).

Pero lo que ha llamado la atención de los seguidores de la cantante va mucho más allá del reconocimiento.

Adele y Rich Paul // Getty

Los fans de Adele se han percatado de que junto a la estatuilla, que luce brillante sobre la mesa de su salón, se encuentra un juego rummikub (similar al dominó) en cuya tapadera se puede leer el nombre The Paul's.

Nada de otro mundo si no fuese precisamente porque Paul es el apellido de su pareja, Rich Paul, el agente de jugadores con quien sale desde el año pasado.

¿Se trata de una prueba de que la pareja ha oficializado su matrimonio?, ¿es un regalo de boda? Las especulaciones en redes sociales no han hecho más que crecer. Igual que Beyoncé y Jay Z son The Carters, Adele y Richard serían The Pauls.

Sin embargo, hay un detalle que desbarataría toda esta teoría. Sobre la cubierta del juego se lee The Paul's, con apóstrofe, un signo gráfico que eliminaría este significado matrimonial y le daría un matiz de posesión.

Habrá que estar atentos a ver si Adele luce dentro de poco una alianza o, en su defecto, desmiente los rumores sobre su posible matrimonio.