¿Han renunciado Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche a ser padres?

Dabiz Muñoz ha sido el primer invitado en sentarse con Joaquín Sánchez en su programa El Novato. El chef y el futbolista han hablado de cocina, de amor, de trabajo... y de hijos.

El centrocampista del Real Betis ha preguntado al estrella Michelín si ha renunciado a tener hijos a raíz de su trabajo, su respuesta ha sido clara y natural: "No tengo claro que haya renunciado no lo sé. Es verdad que yo ya empiezo a ser mayor, pero Cristina es muy joven todavía".

"No tengo claro que haya renunciado a ello, de hecho no he renunciado a ello, simplemente sigo pensando que todavía no es el momento. Yo estoy a tope con todas las cosas, Cristina está a tope con sus cosas, ella tampoco para de currar", explicaba Muñoz, que acaba de ser premiado como mejor cocinero del mundo.

Y es que Dabiz y Cristina tienen muy claro cómo serán las cosas si algún día deciden ser padres: "Será sobre todo porque los dos podamos hacernos cargo de ser padres. También tenemos claro que no por ser padres significa que ella se haga cargo del niño o que ella va a tener que parar su carrera y yo voy a seguir trabajando".

También ha señalado que sabe que ambos tendrán que renunciar a muchas cosas si deciden tener un hijo, y lo harán juntos, pero de momento no: "Si lo hacemos será porque los dos podemos compaginarlo de forma que si ella tiene que renunciar a cosas, yo también tenga que renunciar a las mías y nos ayudemos, eso lo tenemos muy claro".