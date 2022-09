Olivia Wilde desmiente que dejase a su marido Jason Sudeikis por Harry Styles

un clavo no saca otro clavo

Olivia Wilde se está viendo envuelta en distintas polémicas allá por donde se mire. La actriz, productora y ahora directora en el lapso de tres semanas se ha visto en una encrucijada con el despido-no despido de Shia Labeouf, el drama con Florence Pugh, y todo lo que ha acaecido a la película Don't Worry Darling antes y durante el Festival de Venecia.

Una de las últimas polémicas en las que se ha visto envuelta tiene que ver con su romance con el cantante británico y protagonista de su película Harry Styles. Y es que los rumores dicen que la directora comenzó su relación con el intérprete de As It Was antes de terminar su matrimonio con Jason Sudeikis. Rumor que se ha encargado de desmentir en la revista Vanity Fair.

"La tonta idea de que dejé a Jason por Harry es completamente errónea. Nuestra relación había terminado mucho antes de que conociera a Harry", ha espetado Wilde al magazine, sin pelos en la lengua, después de ser acusada de engañar a su exmarido con el que tuvo una relación de nueve años y dos hijos.

Olivia ha explicado que su relación con el actor no terminó de la noche a la mañana y, pese a que rompieron antes de la pandemia, durante el confinamiento cuidaron juntos a sus hijos hasta que "cohabitar dejó de ser beneficioso para sus hijos", es por eso que decidieron "ser mejores padres como amigos que viven en diferentes casas", señalaba.

Su relación con Styles comenzaron a principios de 2021, donde salieron fotos de ambos paseando o juntos de la mano en una boda. Los medios también anunciaron que la pareja podría estar viviendo junta. Actualmente han alquilado una mansión en Los Angeles donde conviven como pareja.