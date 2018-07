Harry Styles vuelve a caerse en el escenario

No era hace mucho, concretamente a principios del mes de julio, Harry Styles protagonizaba otra dura caída, aunque cómica también, en el concierto que la banda celebraba en San Diego, en su gira por Estados Unidos. Esta vez el escenario en el que se ha producido el 'terrible' accidente ha sido Toronto.

'¡Qué mala pata!', es la única frase que se nos ocurre al ver semejante espectáculo. Y es que parece que el joven o no se encuentra agusto en el escenario como está diseñado o, simplemente no sabe controlar su euforia y acaba por los suelos.



¿Estará pensando en Taylor Swift y lo feliz que le está haciendo Calvin Harris? Y es que hay que recordar que la joven artista country y el integrante de One Direction formaron pareja... ¡Ay Harry Styles céntrate un poco más que si no vas acabar rompiéndote la crisma!