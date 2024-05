Todas las veces que Rosalía ha asistido a la MET Gala

El Metropolitan Museum of Art de Nueva York se convierte en la capital global de la moda este lunes 6 de mayo.

Su lista de invitados es uno de los secretos mejor guardados de la temporada, pero diferentes medios se han lanzado a hacer conjeturas y dar informaciones sobre las grandes figuras de la moda, el cine y la música que estarán presentes sobre la codiciada alfombra beige.

Hay incluso personalidades que pagan por asistir, como Karol G, que este año ha desembolsado una gran cifra económica para asistir a la cena benéfica más mediática del planeta. Ana Wintour, editora jefa de Vogue desde 1988, es la encargada de elegir los nombres de los afortunados.

Este 2024, la presencia de Rihanna, Taylor Swift,Ariana Grande se han colocado entre las más esperadas, tanto o más que la de Rosalía. El año pasado, cuando se homenajeó al fallecido Karl Largerfeld, se ausentó para viajar a Japón tras su multitudinario concierto en el Zócalo de México.

Incluso se ha comentado que este 6 de mayo la cantante podría posar por primera vez con su pareja, Jeremy Allen White. Según parece, el protagonista de The Bear ha recibido por primera vez la invitación.

Su debut en la MET Gala en 2021

La cantante, que todavía se encontraba en la "era El Mal Querer", eligió un diseño de Rick Owens con el que se saltó el dress code de vestimenta de ese año, que rendía tributo a la moda americana bajo el tema In America: An Anthology of Fashion.

Rosalía en la MET Gala 2021

Rosalía prefirió homenajear a Lola Flores luciendo un vestido con una capa enorme de flecos que combinó con unas botas altas a juego con una plataforma, lo que le daba un toque más informal.

"Es un diseño de Rick Owens, inspirado en un mantón de Manila, que es muy popular en España. Es una pieza tradicional que yo adoro", contó Rosalía en la misma alfombra roja.

En 2022, ya convertida en una motomami

Su segunda y última vez en la MET Gala llegó justo un año después, cuando no solo cumplió con el código de vestimenta, sino que lo aprovechó para mostrar y ensalzar su figura como Motomami, concepto que creó con el imaginario de su tercer disco. Para deslumbrar bajo el código Gilded Glamour (glamour dorado) eligió un vestido de Matthew Williams, director creativo de Givenchy.

El corte sirena se realzaba con los numerosos accesorios de pedrería y una espalda al aire donde un arnés de cuero lo unía con la parte frontal del vestido. Los complementos elevaron todavía más el look y rezumaban estilo propio: guantes, gafas de sol XXL, bolso de mano a juego y botas con plataforma.

La cantante encontró en el arte la inspiración perfecta para esa gran noche. Rosalía contó a través de Instagram Stories que se fijó en un cuadro que el pintor estadounidense John Singer Sargent hizo de Lady Astor en 1909, una de las grandes figuras de la Edad de Oro.

Tras la gala en el Museo Metropolitano, la cantante siguió de fiesta y lo hizo con otra creación de Matthew Williams.

El look afterparty era un vestido corto en tono plateado y con pedrería, que combinó con una americana negra y unas botas altas de enorme plataforma en el mismo tono.