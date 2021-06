La hermana de Britney Spears se posiciona claramente en la batalla sobre su tutela

Después de que Britney Spears haya declarado ante un juez para intentar recuperar el control de su vida, su hermana pequeña, Jamie Lynn, se ha pronunciado públicamente por primera vez sobre la tutela de la artista en manos de su padre, Jamie Spears.

Lo ha hecho a través de un vídeo en Instagram Stories, donde ha mostrado un total apoyo a su hermana de una forma contundente. "La única razón por la que no lo había hablado antes es porque sentía que hasta que mi hermana pudiera hablar por sí misma y decir lo que sentía públicamente, no era mi lugar y no era lo correcto. Pero ahora que ella ha hablado de forma muy clara y ha dicho todo lo que tenía que decir, siento que puedo seguir su ejemplo y decir lo que siento", ha empezado explicando.

Jamie Lynn, de 30 años, ha desvelado que "adora a su hermana desde que nació" y que ha tomado una decisión "muy consciente" de solo participar en la vida de Britney "en calidad de hermana". De esta manera la joven se desmarca completamente de la obsesión de su familia, sobre todo de su padre, por continuar controlando la vida personal y profesional de la artista: "No soy mi familia. Soy mi propia persona. Y hablo por mí misma".

"No me importa si ella quiere huir a una selva tropical y tener un millón de bebés en medio de la nada, o si quiere volver y dominar el mundo como lo ha hecho tantas veces antes, porque no tengo nada que ganar o perder", ha añadido dejando claro que apoyará a su hermana con cualquier decisión que tome sobre su futuro.

Britney Spears y Jamie Lynn en los Teen Choice Awards, // Getty

Respecto a las críticas de algunos fans de Britney que han recriminado a Jamie Lynn no haber apoyado a su hermana como merecía, ha aclarado que lleva apoyando a su hermana desde siempre, a pesar de que no lo haya hecho públicamente. "Quizá no la he apoyado de la manera que los fans quisieran, con un hashtag en una plataforma pública, pero puedo asegurar que apoyo a mi hermana mucho antes de que hubiera un hashtag y la seguiré apoyaré mucho después", ha concluido haciendo referencia al movimiento #FreeBritney.

Su marido apoya a la familia

Estas declaraciones llegan poco después de que su marido, Jamie Watson, revelase a la New York Post que mostraba todo su apoyo a la familia de la artista: "Puedo asegurarles que su familia la ama y quiere lo mejor para ella. No estaría rodeado de personas que no lo hicieran. ¿Quién no querría apoyar a Britney?".