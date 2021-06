Jamie Watson, cuñado de Britney Spears, se pronuncia tras sus duras declaraciones

El miércoles 23 de junio fue la primera vez que Britney Spears habló de la tutela de su padre bajo la que se encuentra desde 2008, cuando sufrió una crisis de salud mental por la presión de la prensa y los paparazzi.

Tras 13 años de silencio, Spears declaró a la jueza del Tribunal Supremo de Los Ángeles para conseguir ser ella la que decida sobre su carrera profesional, su dinero, su maternidad, en definitiva, poseer las riendas de su vida.

El testimonio que relató la estrella del pop fue devastador, donde detalló algunas de las situaciones que le había hecho vivir su padre y cómo este abusaba del poder que tiene sobre ella. Britney contó que ha sido forzada a trabajar durante mucho tiempo y que, si no lo hacía, no podía ver a sus hijos o a su novio. Además, la cantante no tiene permitido casarse, ni tener más hijos, y ha sido obligada a tomar litio.

"Señoría, mi padre y todos los involucrados en esta custodia, incluida mi manager, que tuvo un papel clave en mi castigo, deberían estar en prisión", concluyó la artista ante el tribunal.

El cuñado de Britney se pronuncia

Jamie Watson, marido de la hermana de Britney, Jamie Lynn Spears, se ha expresado al respecto y se ha posicionado a favor de la familia. "Puedo asegurarles que su familia la ama y quiere lo mejor para ella", ha declarado a New York Post, añadiendo: "No estaría rodeado de personas que no lo hiceran. ¿Quién no querría apoyar a Britney?".

#FreeBrtiney, los fans se vuelcan con la artista

Los miles de fans de Britney Spears han apoyado a la artista tras sus duras declaraciones ante la jueza. Bajo el lema #FreeBritney, se ha intensificado este movimiento que pide que la cantante pueda recuperar su vida de nuevo con varias manifestaciones.

El cuñado de Britney Spears habla después de las declaraciones de la cantante // Gtres

Por otro lado, Britney se ha disculpado a través de su Instagram por aparentar estar bien cuando en realidad estaba rota por dentro debido a la abusiva tutela de su padre. También ha asegurado que no se había pronunciado antes por orgullo.