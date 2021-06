Qué es el litio y qué efectos provoca la droga que Britney Spears fue obligada a consumir

El desgarrador testimonio de Britney Spears ante la jueza que revisa su tutela ha conmocionado al mundo. Las duras circunstancias en las que ha vivido la princesa del pop desde que se estableciera que su padre controlara sus finanzas, su carrera profesional y su vida personal han dado mucho de qué hablar.

Entre el gran número de confesiones que hizo Britney Spears, reveló al mundo que ha sido obligada a tomar litio en contra de su voluntad y que esta droga le causaba efectos en su cuerpo. "Después de decir que no iba actuar en Las Vegas, mi terapeuta me sentó en una habitación y me dijo que había un millón de llamadas diciendo que no estaba cooperando y que no tomaba mi medicación. ¡Es falso! Y al día siguiente me puso litio".

"Me quitó todos los medicamentos que estaba tomando en los últimos cinco años. El litio es un medicamento muy fuerte y completamente distinto a lo que estaba acostumbrada, puedes sufrir un deterioro mental si tomas demasiado o si lo tomas más de cinco meses. Él me lo puso y me sentía borracha. No podía tener una conversación con mi madre o mi padre sobre nada".

¿Qué es el litio y qué efectos provoca?

El litio es un tipo de medicamento que estabiliza el estado de ánimo y que se receta a personas que sufren trastornos como la manía, la depresión y la bipolaridad. También puede utilizarse para prevenir conductas autolesivas o agresivas como el suicidio. Sin embargo, no se puede tomar a la ligera. El paciente debe someterse a diversos análisis antes de ingerirlo —control de sangre y función renal—, porque el litio está derivado de un metal.

Los efectos secundarios consisten en una ralentización del pensamiento y entumecimiento. Otros efectos secundarios comunes pueden ser náuseas, diarrea, sabor metálico en la boca, ligero temblor, sensación de sed y necesidad de orinar con más frecuencia. Además, cansancio y aumento de peso.

Con control médico y tomando la dosis adecuada, el litio es un medicamento completamente seguro. Es importante que el paciente nunca debe dejar de tomarlo sin hablar con su médico previamente.