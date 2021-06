Seis devastadores detalles de cómo vive Britney Spears bajo el control de su padre

Britney Spears declaró este miércoles ante un juez en un intento desesperado por recuperar el control de su vida y su cuerpo. La cantante lleva 13 años sometida a la tutela de su padre que es quien decide sobre sus finanzas, su carrera profesional y su vida privada.

En su alegato, Britney sorprendió al mundo con una confesiones desgarradoras sobre el tipo de vida al que está sometida desde que en 2008 su padre se convirtiera en su tutor. A lo largo de casi 24 minutos, la cantante acusó a su familia de mentir sobre su estado de salud mental y forzarla a no tener hijos introduciendo en su cuerpo un DIU que no puede retirar por su propia voluntad.

Además, la cantante perdió el control de su carrera profesional y llegó a comparar el tipo de trabajos abusivos a los que fue sometida con el tráfico sexual.

Obligada a actuar en Las Vegas

"Estuve de gira en 2018. Me vi obligada a hacerlo, mi mánager me dijo que si no lo hacía tendría que buscar un abogado. Me entregó una hoja cuando me bajé del escenario en Las Vegas y dijo que tenía que firmarla. Era amenazante y aterrador", explicó.

"Con la tutela no podía buscar mi propio abogado, así que por miedo, seguí adelante. Cuando terminé esa gira, iba a tener un nuevo espectáculo en Las Vegas. Empecé a ensayar, pero era difícil porque había estado cuatro años con el show anterior, necesitaba un descanso. Me dijeron que no, que ese era el ritmo de trabajo y así es como iba a ser".

"Ensayaba cuatro días a la semana. La mitad del tiempo en un estudio y la otra para preparar la coreografía. Yo dirigía el programa. Hice la mayor parte de la coreografía, lo que significa que yo ensañaba a mis bailarines mi nueva coreografía".

Forzada a tomar litio

A pesar de que hay numerosos vídeos en los que se ve aBritney Spears organizando a los bailarines para ese espectáculo, su equipo le dijo al terapeuta de la cantante que no estaba tomando su medicación y que no cooperaba en los ensayos.

"Mi terapeuta de ese momento, me dijo que mi mánager le llamó para decirle que no cooperaba ni seguía las pautas de los ensayos. También le dijo que no estaba tomando mi medicación, y es falso porque durante ocho años la misma mujer me ha dado la misma medicación todas las mañanas".

"Después de decir que no iba actuar en Las Vegas, mi terapeuta me sentó en una habitación y me dijo que había un millón de llamadas diciendo que no estaba cooperando y que no tomaba mi medicación. ¡Es falso! Y al día siguiente me puso litio".

"Me quitó todos los medicamentos que estaba tomando en los últimos cinco años. El litio es un medicamento muy fuerte y completamente distinto a lo que estaba acostumbrada, puedes sufrir un deterioro mental si tomas demasiado o si lo tomas más de cinco meses. Él me lo puso y me sentía borracha. No podía tener una conversación con mi madre o mi padre sobre nada".

"Les dije que estaba asustada e hizo que seis enfermeras vinieran a mi casa para controlarme con esta nueva medicación que yo nunca quise tomar. Había seis enfermeras diferentes en mi casa que no me dejaban salir".

Una situación similar al tráfico sexual

"Me hicieron una prueba psicológica, una señora vino a mi casa cuatro horas al día durante dos semanas, me dijeron que tenía que hacerlo. Después, recibí una llamada de mi padre diciendo que no había pasado la prueba o lo que sea. 'Lo siento, Britney, tiene que escuchar a tus médicos. Están planeando enviarte a una casa en Beverly Hills para hacer un programa de rehabilitación que vamos a idear para ti. Vas a pagar 60.000 dólares al mes'. Lloré durante una hora y él disfrutó cada minuto. Tener el control sobre alguien como yo le encantaba, le gustaba lastimar a su propia hija".

"Hice las maletas y fui a ese lugar. Trabajé siete días a la semana, en California lo único similar a esto se llama tráfico sexual. Trabajaba en contra de mi voluntad, me quitaron mis pertenencias —tarjeta de crédito, efectivo, pasaporte, teléfono—. Trabajé con las personas que vivían conmigo —enfermeras, seguridad—, 24 horas al día los siete días de la semana. No tenía puerta de privacidad para mi habitación y me sacaban sangre todas las semanas. Si no hacía la reuniones y trabajaba de ocho a seis de la tarde, 10 horas al día, sin días libres, no vería a mis hijos ni a mi novio".

Un padre y tutor que debería estar en la cárcel

"Mi padre y cualquier persona involucrada en la tutela deberían estar en la cárcel. Mi cuerpo ha trabajado para mi padre. Me dijeron que tenía que ir para quitarme el control, que sería más vergonzoso si se hacía público el alcance de las pruebas. Dijeron que por mi imagen tenía que seguir adelante. Pero hay una generación a la que no le han hecho nada por hacer cosas incorrectas. Miley Cyrus fumó porros en el escenario de los VMA y yo ni siquiera bebo alcohol".

Quiere demandar a su familia

"Me gustaría demandar a mi familia. También quiero compartir mi historia con el mundo y lo que me hicieron. Quiero que se sepa porqué me hicieron mantener esto tanto tiempo, no es bueno para mí. He estado muy enfadada y lloro todos los días. Me dijeron que no tengo permitido exponer a las personas que me han hecho esto".

No puede tener hijos ni casarse

"Quiero casarme y tener un bebé. Me dijeron que no puedo por la tutela. Tengo un DIU dentro de mí, así que no me puedo quedar embarazada. Quería quitármelo para intentar tener un otro bebé, pero mi supuesto equipo no me deja ir al médico para quitármelo porque no quieren que tenga más hijos. Esta tutela me está haciendo más daño que bien".