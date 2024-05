La hija de Katy Perry y Orlando Bloom aparece en 'American Idol'

Katy Perry no podía contar con mejor compañía en una de sus últimas participaciones como jurado del talent show American Idol. Su hija, Daisy Dove, y su pareja, el actor Orlando Bloom, han acompañado a la cantante como parte del público del programa en una gala dedicada a la temática de Disney.

La pequeña, de tan solo tres años, ha aparecido totalmente embelesada al ver cómo su madre se convertía en la protagonista indiscutible del concurso al aparecer vestida con un precioso disfraz de Cenicienta.

Apenas unos días antes, Katy Perry ha descrito en un post de Instagram, acompañado de diversos momentos de su embarazo, el amor que siente por su hija y cómo, gracias a Daisy Dove, ha entendido mucho mejor el cariño que siente hacia su propia madre. “Hoy le dije a mi madre que el día que me di cuenta de lo mucho que me amaba fue el día que tuve a mi propia hija, Daisy Dove... no hay nada como el amor de una madre…”, comentaba en su perfil oficial.

El presente 2024 ha supuesto un cambio radical en la carrera de la autora de Roar, anunciando que volverá a actuar con diferentes shows en directo por todo el mundo tras abandonar su residencia en Las Vegas y poner fin a su papel como jurado de American Idol.

De hecho, esta vuelta a los escenarios internacionales vendrá acompañada, según ha ido dejando caer en mensajes velados, de nuevas canciones de Katy Perry en el que sería su sexto álbum de estudio.