Katy Perry anima a Taylor Swift en su concierto en Australia

“Tengo que ver a una vieja amiga brillar esta noche”, así ha justificado Katy Perry su presencia en el concierto de Taylor Swift en Sídney.

Una amistad totalmente restaurada tras los años en los que ambas cantantes mantuvieron uno de los enfrentamientos más recordados del género.

La autora de Roar ha publicado, además del entrañable selfie, varias fotos y vídeos en los que muestra el outfit elegido para acudir al espectáculo, el encuentros con fans y cómo ha vivido algunas de las canciones más populares.

De hecho, uno de los vídeos que más han dado que hablar ha sido en el que reacciona a la canción Bad Blood, un tema escrito por Taylor Swift a raíz del conflicto que mantenían y que iba dirigido a la autora de Hot N Cold.

Una atónita Katy Perry grababa un supuesto asombro que parecía no ser tal, ya que el corte termina con la artista cantando a modo de coro el estribillo de la canción.

Armisticio vigente

La enemistad entre Katy Perry y Taylor Swift llegó a su fin con la publicación del videoclip de You Need To Calm Down, en el que ambas, disfrazadas de hamburguesa y patatas fritas respectivamente, se unen en un esperado abrazo.

Durante los años anteriores los cruces de declaraciones eran constantes debido al robo por parte de Perry de algunos de los bailarines que solían trabajar con la autora de Blank Space. “Básicamente ella trató de sabotearme una gira mundial de estadios”, llegó a afirmar Swift en una entrevista.

Sin embargo, tras coincidir en varios eventos, Perry decidió acercarse a Taylor para disculparse, explicando que quería volver a ser su amiga, que siempre estaría ahí para lo que necesitara y que creía que tenían que volver a confiar una en la otra.

Una reconciliación que sigue vigente y que, sin duda, dará muchos momentos de alegría a sus seguidores.