El hijo de Priscilla Presley habla de su adicción al fentanilo y el papel de su madre: "Me ayudó con todo"

El fentanilo, la droga de moda en Estados Unidos, se extiende por el país de forma alarmante y cada vez la población joven está más enganchada.

Navarone Garibaldi, el hijo de Priscilla Presley y Marco Garibaldi, se ha pronunciado en exclusiva a The Sun sobre su adicción, confesando que el opioide estuvo cerca de matarlo: "Ni siquiera me di cuenta de que estaba tomando fentanilo y de repente me volví adicto".

El músico de 36 años consumía mucho de este analgésico, llegando a gastarse cerca de 3.000 dólares mensuales. "No se lo recomiendo a nadie porque es muy letal. Si no tienes tolerancia, mueres la primera vez que lo haces. Es algo aterrador, aterrador", ha apuntado.

A diferencia de la heroína, los efectos del fentanilo duran como mucho 45 minutos y ahí debes volver a tomarlo para no tener mono: "Era insoportable".

Navarone fue capaz de salir del pozo gracias a Priscilla, su madre, que estuvo ahí durante la rehabilitación. "Fui a casa de mi madre durante unas tres semanas a un mes para recuperarme de mi problema. Ella me ayudó a hacer todo porque estaba indispuesto y era un inútil".

Las drogas han perseguido a varios miembros de su familia, como el anterior marido de su madre, Elvis Presley, que consumía tranquilizantes, analgésicos, anfetaminas y sedantes. O Lisa Marie Presley, la hija del cantante, que falleció a finales de 2022 y tomaba opioides y tomaba pastillas para adelgazar.

Afortunadamente, Navarone Garibaldi ha podido salir de ahí.